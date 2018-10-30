【上海專電】科技部：２０３５年中國要躋身創新型國家前列

《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》科技部部長王志剛今日在２０１８浦江創新論

壇上表示，科技部正謀劃編制２０２１－２０３５年的中長期科技發展規劃，提出多項重大舉措

，目標是到２０３５年中國要躋身創新型國家前列。

他強調，科技創新是供給側改革的著力點，需加強基礎研究和應用基礎研究，注重技術創新

；破除制約科技成果轉一轉化的制度障礙，大力推動科技型創業，培養新興產業集群是發展；營

造鼓勵創新的良好生態環境。

