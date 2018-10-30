【上海專電】國研中心王一鳴：要推進科技成果初始權益的分配改革

《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》國務院發展研究中心副主任王一鳴今日在

２０１８浦江創新論壇上表示，中國的科技創新還存在許多深層次的問題，包括科研人員激勵措

施不到位，令創新難以獲得相應的回報，抑制了部分科研人員的積極性等。

王一鳴指，要賦予科技人員科技成果所有權，就是要推進科技成果初始權益的分配改革，在

立項之前明確科研團隊與單位之間在知識產權處置和科技成果分配上的比例，讓科研項目研究與

研發人員的收益直接掛勾，激發科技人員創造的積極性。

他提到，現在重慶、成都、浙江、上海等多地已在探索此項改革，其核心就是先確認職務發

明人的科技成果所有權再進行研發和科技成果轉化。在產權明晰後做事，產權人就有了動力，就

會忘我地投入。

另外，他還指出，中國的基礎研究和原始創新能力不足，不少核心技術和關鍵零部件還依賴

進口。當前中國基礎研究佔研發投入的比重在５％左右，遠低於美國、法國、英國１５％至

２０％的水平。

為此，王一鳴認為，中國應增加研發經費投向基礎研究和應用基礎研究的比例，並改進科學

研究的評價機制，對於滿足國家戰略需求的研究項目，以目標評價為主。

最後，由於缺乏有效的統籌協調機制，政府的科技經費投入比較分散、低效。雖然政府部署

了一批重大項目和重點任務，但重大突破還不如預期。

他說，要提高創新體系的整體效率，就要理順政府和市場在推動創新發展中的關係，政府要

在企業無力和不願投入的環節增加投入，重點是支持早期的研究開發、示範項目和服務平台建設

，技術路線交給市場去決定和選擇。

