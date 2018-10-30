《午市前瞻》港股今日低位料已見，可上望２５０００點



《經濟通通訊社３０日專訊》美股隔晚走勢波動，道指盤中波幅達９００點，納指亦跌逾

１﹒６％，電商巨頭亞馬遜及阿里巴巴亦暴跌６％。美股股市下挫與其第三季業績表現遜預期有

關，預料美股繼續尋底機會頗大。道指收報２４４４２點，跌２４５點或０﹒９９％。納指收報

７０５０點，跌１１６點或１﹒６３％。標普５００指數收報２６４１點，跌１７點或

０﹒６６％。

港股因臨近期結走勢波動，今早恆指低開４６點後跌幅擴大，並曾一度低見２４５４０點跌

２７１點，創近十八個月低位，國指亦一度失守萬點大關。隨後恆指跌幅收窄，並於２４７００

點拉鋸，最終午收２４７６９點，跌４２點或０﹒１７％，主板成交５７１億元。國指萬點關口

失而復得，午收報１００６０點，升４７點或０﹒４８％。

內地Ａ股今早呈低開高走格局，上證指數午收２５６０點，升１８點或０﹒７２％。深證午

收報７３３５點，升１３點或０﹒１８％。

藍籌股方面，騰訊（００７００）失２６０元關，低見２５３元，半日跌１﹒５４％，報

２５６元。中移動（００９４１）升０﹒６３％，報７２﹒２５元。友邦（０１２９９）跌

０﹒９２％，報５９元。港交所（００３８８）升０﹒４９％，報２０６﹒４元。



＊匯控業績撐不起股價，發改委減車稅刺激車股急升＊



匯控（００００５）因業績勝預期，昨日股價急升約５％，今日跌後回升，半日升

０﹒３１％，報６３﹒７５元。中銀香港（０２３８８）第三季經營溢利跌４％，股價聞聲挫

４﹒４２％，報３０﹒２５元。另外，恆生銀行（０００１１）跌１﹒４８％，報１８７元。東

亞銀行（０００２３）升３﹒１８％，報２５﹒９５元。渣打銀行（０２８８８）升０﹒８４％

，報５３﹒８元。

有傳中國發改委將下調車輛購置稅，將１﹒６升及以下的乘用車車輛購置稅由目前的１０％

減至５％，消息刺激汽車股反彈。吉利（００１７５）升２﹒５％，報１３﹒９６元。長汽

（０２３３３）升８﹒０７％，報４﹒４２元。廣汽集團（０２２３８）升５﹒６５％，報

７﹒６７元。東風集團（００４８９）升３﹒３８％，報７﹒６５元。比亞迪（０１２１１）料

年度盈利跌２３％至３３％，半日股價挫４﹒５９％，報４７﹒８元。



＊人幣曾跌穿６﹒９７拖累內房，航空股亦同時回落＊



人民幣兌美元中間價降至６﹒９５７４的１０年低位，在岸人民必亦隨即失守６﹒９７關，

２４﹒０５元。中國恆大（０３３３３）跌２﹒４８％，報１８﹒１元。潤地（０１１０９）跌

０﹒１９％，報２６﹒３５元。碧桂園（０２００７）跌１﹒３２％，報８﹒２４元。龍湖地產

（００９６０）升１﹒７８％，報１８﹒２８元。融創中國（０１９１８）升０﹒７３％，報

２０﹒７元。

人民幣因素外，近期油價亦略見反彈，紐約原油現報６７﹒１１美元，升０﹒０７美元或

０﹒１％，航空股明顯受壓。東航（００６７０）半日跌１﹒６８％，報４﹒０９元。國航

（００７５３）跌３﹒４２％，報５﹒９３元。南航（０１０５５）跌０﹒４９％，報４﹒０７

元。北京首都機場（００６９４）跌０﹒１２％，報８﹒１元。瑞港集團（００３５７）逆升

１﹒７９％，報６﹒８３元。



＊張智威：國壽可撈底，銀保監允內險自組投資入市＊



港股近日連番尋底，國指今日亦曾失守萬點大關，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通信

社》表示，港股走勢波動，除了因為今日期結之外，亦與近日內地銀保監宣布救市策略有關。他

認為，銀保監允許內險可以自組投資產品入市解決質押股份問題，對Ａ股有正面性作用，預料港

股亦會受惠。今日恆指２４５４０低位已見，預料今日再尋底機會較低，上望可先看２５０００

點。

張智威指出，由於銀保監允許內險利用資產自組入市，意味國家藉內險「放水」，除了對Ａ

股有利外，亦意味內險可用資金增加。早前國壽（０２６２８）連番急跌，主要因為公允價值減

值撥備增加，簡單來說就是因為國壽投資Ａ股市場失利而需要增加撥備，他預料國壽股價已經見

底，操作方面可於１５﹒５元左右買入，上望空間先看１７﹒４元，如股份失守１５元就要離場

。（ｕｌ）

