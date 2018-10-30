《美元走勢－羅明立》經濟數據支持聯儲加息取向，美元強勢可持續

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒７４ １１２﹒２７ １１２﹒３６

歐元╱美元 １﹒１３８５ １﹒１３６９ １﹒１３７２

英鎊╱美元 １﹒２８１３ １﹒２７９１ １﹒２７９５

美元╱瑞郎 １﹒００２４ １﹒００１０ １﹒００１９

美元╱港元 ７﹒８４５７ ７﹒８４１３ ７﹒８４３１



《美元走勢》道瓊斯工業平均指數星期一（２９日）大幅波動達９００點，先升後跌

２４５﹒３９點，主要因有消息指下月中美領導人會面若無成果，美方將於１２月向所有中國貨

徵稅，消息打擊投資者信心。美國９月個人消費支出按月上升０﹒４％，符合預期；核心ＰＣＥ

物價指數按年上升２％，亦符合預期。數據支持美聯儲逐步加息的取向，短線美元保持強勢。



美匯指數短線反覆向上，美聯儲加息的態度強硬，令美元保持強勢，倘若美匯指數上穿９７

水平，短線仍有上行空間。



德國總理默克爾領導的保守聯盟於地方選舉失利，令其聯合政府施政受到挫折。其後，默克

爾放棄連任黨主席的消息，令投資者關注歐盟未來局勢出現不明朗因素。另一方面，意大利與歐

盟有關預算問題的爭拗持續，不過分析相信雙方的談判沒有太大惡化的空間。



投資者關注歐元區今日（３０日）公布的一系列數據，包括第三季ＧＤＰ增長、１０月經濟

景氣指數及消費者信心指數等。倘若，數據未如理想，歐元短線仍有沽壓。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４２０ １﹒１３００ １﹒１４７０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８８０ １﹒２７７０ １﹒２９３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

