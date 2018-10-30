  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/10/2018 15:29

《美元走勢－羅明立》經濟數據支持聯儲加息取向，美元強勢可持續

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒７４　　　１１２﹒２７　　　１１２﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３８５　　　１﹒１３６９　　　１﹒１３７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８１３　　　１﹒２７９１　　　１﹒２７９５
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００２４　　　１﹒００１０　　　１﹒００１９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５７　　　７﹒８４１３　　　７﹒８４３１

　　《美元走勢》道瓊斯工業平均指數星期一（２９日）大幅波動達９００點，先升後跌
２４５﹒３９點，主要因有消息指下月中美領導人會面若無成果，美方將於１２月向所有中國貨
徵稅，消息打擊投資者信心。美國９月個人消費支出按月上升０﹒４％，符合預期；核心ＰＣＥ
物價指數按年上升２％，亦符合預期。數據支持美聯儲逐步加息的取向，短線美元保持強勢。
　
　　美匯指數短線反覆向上，美聯儲加息的態度強硬，令美元保持強勢，倘若美匯指數上穿９７
水平，短線仍有上行空間。
　
　　德國總理默克爾領導的保守聯盟於地方選舉失利，令其聯合政府施政受到挫折。其後，默克
爾放棄連任黨主席的消息，令投資者關注歐盟未來局勢出現不明朗因素。另一方面，意大利與歐
盟有關預算問題的爭拗持續，不過分析相信雙方的談判沒有太大惡化的空間。
　
　　投資者關注歐元區今日（３０日）公布的一系列數據，包括第三季ＧＤＰ增長、１０月經濟
景氣指數及消費者信心指數等。倘若，數據未如理想，歐元短線仍有沽壓。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４２０　　　１﹒１３００　　　１﹒１４７０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８８０　　　１﹒２７７０　　　１﹒２９３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道30/10/2018
第三屆聯大投資比賽完滿舉行 冠軍由香港大學同學奪得
FOCUS30/10/2018
【FOCUS】無視打臉侵侵續對華強硬 聯儲QT會否生變惹關注
中國故事30/10/2018
【互聯互通】北上互認基金擴容至16隻
國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN