《經濟通通訊社３０日專訊》港元拆息連續兩日全線下跌，一周拆息跌穿１厘，低見
０﹒９８３５７厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息連跌六天，報１﹒３４８２１厘，再創近
兩個半月新低，與同期ＬＩＢＯＲ息差由９０個基點擴闊至９５基點。
財資市場公會數據顯示，隔夜拆息今日進一步降至０﹒３３２１４厘，三個月拆息連跌兩天
，報２﹒１１８２４厘，與同期ＬＩＢＯＲ息差擴闊至４０基點。而六個拆息和十二個月拆息分
別跌至２﹒３４５３６厘和２﹒６７９２９厘。港元匯價偏軟，最新報７﹒８４４３。
（ｃｌ）
30/10/2018 11:32
【港元利率】港元拆息連續兩日全線下跌，一個月報１﹒３４厘
《經濟通通訊社３０日專訊》港元拆息連續兩日全線下跌，一周拆息跌穿１厘，低見
０﹒９８３５７厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息連跌六天，報１﹒３４８２１厘，再創近
兩個半月新低，與同期ＬＩＢＯＲ息差由９０個基點擴闊至９５基點。
財資市場公會數據顯示，隔夜拆息今日進一步降至０﹒３３２１４厘，三個月拆息連跌兩天
，報２﹒１１８２４厘，與同期ＬＩＢＯＲ息差擴闊至４０基點。而六個拆息和十二個月拆息分
別跌至２﹒３４５３６厘和２﹒６７９２９厘。港元匯價偏軟，最新報７﹒８４４３。
（ｃｌ）
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