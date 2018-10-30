《經濟通通訊社３０日專訊》英國《金融時報》引述反對交易的前祥鵬航空所有權人的話報
道，海航集團尋求將祥鵬航空６０％股權出售給東方航空；並計劃將剩餘４０％股權出售給雲南
國資委，但未給出擬議中股權出售的價格。
海航及東航均未有就上述消息置評，而雲南國資委官員則稱不知曉此事。（ｃｌ）
30/10/2018 12:14
【海航動向】傳海航擬將祥鵬航空６０％股權售予東方航空
《經濟通通訊社３０日專訊》英國《金融時報》引述反對交易的前祥鵬航空所有權人的話報
道，海航集團尋求將祥鵬航空６０％股權出售給東方航空；並計劃將剩餘４０％股權出售給雲南
國資委，但未給出擬議中股權出售的價格。
海航及東航均未有就上述消息置評，而雲南國資委官員則稱不知曉此事。（ｃｌ）
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