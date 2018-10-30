《經濟通通訊社３０日專訊》中國財險（０２３２８）公布，首三季淨利潤為１３１﹒９億
元（人民幣．下同），按年跌２５﹒５％；保險業務收入２９４１﹒４億元，升１２﹒２％；投
資收益１５３﹒２億元，升２０﹒７％。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
30/10/2018 17:01
《國企紅籌》財險（２３２８）首三季純利跌２６％至１３２億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》中國財險（０２３２８）公布，首三季淨利潤為１３１﹒９億
元（人民幣．下同），按年跌２５﹒５％；保險業務收入２９４１﹒４億元，升１２﹒２％；投
資收益１５３﹒２億元，升２０﹒７％。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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