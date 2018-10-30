《經濟通通訊社３０日專訊》樹熊金融集團（０８２２６）發盈喜，預期集團截至今年９月
底止九個月將錄得溢利，去年同期則錄得虧損。
董事會認為於２０１８年首三季期間之有關預期溢利增長主要歸因於證券經紀、包銷及配售
分部之收入及收益上升所達致。（ｋｙ）
30/10/2018 17:50
【企業盈喜】樹熊金融（８２２６）料首九個月轉虧為盈，將錄溢利
《經濟通通訊社３０日專訊》樹熊金融集團（０８２２６）發盈喜，預期集團截至今年９月
底止九個月將錄得溢利，去年同期則錄得虧損。
董事會認為於２０１８年首三季期間之有關預期溢利增長主要歸因於證券經紀、包銷及配售
分部之收入及收益上升所達致。（ｋｙ）
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