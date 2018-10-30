《經濟通通訊社３０日專訊》新界大嶼山長沙嶼南道用地以１﹒６億元批予盛裕興業有限公
司，樓面呎價約６７５３元，遠低過市場下限。中原測量師行執行董事張競達表示，對比去年同
區一幅鄰近地皮以超市場預期價錢，樓面呎價約１９６６７元批出，可見價錢差距甚大。
他提到，是次地皮規模不大，惟整體市況轉淡，樓價正向下調整，發展商對樓市前景不感樂
觀，投地意欲下跌，出價相當保守，紛紛以低價試探地皮底價，嘗試趁低吸納。（ｋｙ）
30/10/2018 18:45
【本港樓市】測量師：大嶼山地價低反映發展商對樓市前景不樂觀
《經濟通通訊社３０日專訊》新界大嶼山長沙嶼南道用地以１﹒６億元批予盛裕興業有限公
司，樓面呎價約６７５３元，遠低過市場下限。中原測量師行執行董事張競達表示，對比去年同
區一幅鄰近地皮以超市場預期價錢，樓面呎價約１９６６７元批出，可見價錢差距甚大。
他提到，是次地皮規模不大，惟整體市況轉淡，樓價正向下調整，發展商對樓市前景不感樂
觀，投地意欲下跌，出價相當保守，紛紛以低價試探地皮底價，嘗試趁低吸納。（ｋｙ）
|生財有道30/10/2018
第三屆聯大投資比賽圓滿舉行 冠軍由香港大學同學奪得
|FOCUS30/10/2018
【FOCUS】無視打臉侵侵續對華強硬 聯儲QT會否生變惹關注
|中國故事30/10/2018
【互聯互通】北上互認基金擴容至16隻
|國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
|興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰