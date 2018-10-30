【本港樓市】測量師：大嶼山地價低反映發展商對樓市前景不樂觀

《經濟通通訊社３０日專訊》新界大嶼山長沙嶼南道用地以１﹒６億元批予盛裕興業有限公

司，樓面呎價約６７５３元，遠低過市場下限。中原測量師行執行董事張競達表示，對比去年同

區一幅鄰近地皮以超市場預期價錢，樓面呎價約１９６６７元批出，可見價錢差距甚大。

他提到，是次地皮規模不大，惟整體市況轉淡，樓價正向下調整，發展商對樓市前景不感樂

觀，投地意欲下跌，出價相當保守，紛紛以低價試探地皮底價，嘗試趁低吸納。（ｋｙ）

