《再戰明天》內地公布１０月製造業ＰＭＩ，儲局舉行公開會議

《經濟通通訊社３０日專訊》明早（３１日），內地公布１０月製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ）。明晚美聯儲舉行公開會議，討論修改銀行強化審慎標準框架。明早，內地公布１０

月製造業採購經理人指數。



＊加拿大央行總裁波洛茲在下議院作證＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨３：３０ａｍ，加拿大央行總裁波洛茲和高級副總裁

威爾金斯在下議院金融常務委員會作證。

４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。



＊美聯儲舉行公開會議，討論修改銀行強化審慎標準框架＊



明午５：００ｐｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）管理委員會委員諾沃特尼在維也納經濟記者俱樂部

發表講話。５：０５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席努伊在第六屆金融穩定會議上發表主旨

講話。６：００ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯就巴塞爾協議ＩＩＩ發表談話。

明晚１１：００ｐｍ，西班牙央行總裁埃爾南德斯德科斯在議會發表講話。

１０：３０ｐｍ，美聯儲舉行公開會議，討論修改大型銀行機構強化審慎標準框架的擬議規

則。



＊內地公布１０月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布９月工業生產（經季節調整），月率料由

１﹒４％降至下滑０﹒５％；年率料由２﹒５％跌至下滑５﹒１％。７：５０ａｍ，日本公布

９月工業生產，月率料由０﹒２％跌至下滑０﹒３％；年率料由０﹒２％降至下滑２﹒１％。

８：３０ａｍ，澳洲公布第三季消費者物價指數，季率料由０﹒４％升上０﹒５％；年率 料由

２﹒１％下滑至１﹒９％。

９：００ａｍ，中國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５０﹒８回落至５０﹒６；非

製造業採購經理人指數料由５４﹒９下降至５４﹒６。１０：００ａｍ，新加坡公布貨幣供應

Ｍ１和Ｍ２。



＊歐元區公布９月失業率＊



明午１：００ｐｍ，日本公布９月新屋動工，年率料由１﹒６％降至下跌０﹒８％。日本

１０月消費者信心指數料由４３﹒４微升上４３﹒５。

３：００ｐｍ，德國公布９月零售銷售，月率料由下滑０﹒３％升上０﹒５％；年率料由

１﹒６％放緩至１％。３：４５ｐｍ，法國公布１０月消費者物價指數，月率料由下跌０﹒２％

好轉至上升０﹒２％；年率料由２﹒２％升上２﹒３％。

４：００ｐｍ，台灣公布第三季國內生產總值，年率料由３﹒３％放緩至２﹒５％。

５：００ｐｍ，意大利９月失業率料由９﹒７％升上９﹒９％。

６：００ｐｍ，歐元區公布９月失業率，料維持於８﹒１％。歐元區１０月消費者物價指數

年率料由２﹒１％升上２﹒２％；核心消費者物價指數年率料由０﹒９％升上１﹒１％。

７：００ｐｍ，美國公布一周抵押貸款市場指數。



＊１０月芝加哥採購經理人指數料下降＊



明晚８：１５ｐｍ，美國１０月ＡＤＰ就業人口增長料由２３萬減少至１８﹒７萬。

８：３０ｐｍ，加拿大公布８月國內生產總值，月率料由０﹒２％放緩至０％；年率料維持於

２﹒４％。美國第三季僱用成本指數升幅料由０﹒６％加快至０﹒７％。９：４５ｐｍ，美國公

布１０月芝加哥採購經理人指數，料由６０﹒４降至６０。



＊合和和ＡＳＭ派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：陽光房地產基金（００４３５）、黛麗斯國際

（００３３３）、合和實業（０００５４）、品質國際（００２４３）和陽光油砂

（０２０１２）等。

派業績的公司有：大健康國際（０２２１１）、合和實業、昆明機床（００３００）、

ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）、浙江滬杭甬（００５７６）和中國忠旺

（０１３３３）等。（ｈｏ）

