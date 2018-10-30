【企業盈警】添利工業（０００９３）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社３０日專訊》添利工業（０００９３）發盈警，預料截至９月底止中期業績

轉盈為虧，去年同期錄得溢利６７００萬元。公司解釋，２０１７年同期錄得一項投資物業公允

值收益、確認一項向本公司股東分派資產之收益，導致去年同期錄得非經常性項目。另外，上半

年度人民幣貶值約９％，而產生匯兌虧損。（ｃｈ）

