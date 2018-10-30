《小傳日記》侵侵發噏瘋，美股跌勢凶；企鵝好失威，魚缸再跪低！

《小傳日記》侵侵（特朗普）又出嚟發噏瘋，據講話如果同神州習大大喺下個月傾唔掂數嘅

話，就會向神州「晒冷」，準備喺１２月頭之前對所有剩餘嘅神州進口商品徵收關稅。雖然缸友

一早都預咗侵侵唔會手軟，但都係被嚇到驚魂未定，加上米字國諗住向科技巨無霸開徵「數碼服

務稅」，亞馬遜同其他科技街坊全線插水，美股三大指數亦都冇運行。

貿易戰又再升溫搞到人仔插水，加上今日又係期指結算日，但香江魚缸今朝只係低開４６點

。不過，缸友諗諗吓都係覺得唔對路走為上著，ＱＱ（００７００）又再次成為掟貨對像，早段

再創超過１７個月新低，Ａ場又同時掉頭向下，香江呢邊一度最多唔見咗２７１點，低見

２４５４０點，創近１８個月新低，國指更守唔住一萬大關。

到咗下晝Ａ場回勇，最多反彈４４點，香江亦都跟住上最多彈起１２７點，高見２４９３９

點，但唔使幾耐就碌返落嚟，大部分時間都跌咗超過１００點，最終埋單唔見咗２２６點或近

１巴仙，報２４５８５點。全日主板成交額９９６億元增加超過半成。國貨今日唔見咗１３點，

跌幅半巴仙，報９９９８點。Ａ場滬指全升咗２５點或１巴仙，報２５６８點。



＊大摩唔祝福中銀股價碌，ＱＱ創新低缸友同悲淒＊



大象（００００５）噚日因為業績省鏡爆升超過半成，但街坊中銀（０２３８８）嘅第三季

成績就唔多掂，提取減值準備前嘅經營溢利按季跌咗４巴仙，至９７﹒６億銀，主要由於投資氣

氛轉差搞到佣金收入下跌。中銀績後遭大摩唱衰，話佢業績整體嚟講係負面，並將佢「他屐」下

調至４２蚊，缸友聞訊即刻掟貨，全日最多唔見咗近８巴仙，仲要創兩年幾以嚟最大單日跌幅，

盤中低見２９﹒２銀，創一年半新低，埋單只係高少少報２９﹒４５銀，跌７巴仙，為全日最差

藍戰士，慘！其他街坊就兩邊走，恆生（０００１１）急挫４巴仙，報１８２﹒１銀。渣打

（０２８８８）升咗唔夠１巴仙，報５３﹒８５銀。東亞（０００２３）亦有近３巴仙進帳，收

２５﹒８銀。

重磅藍戰士今日走勢都冇乜睇頭，大象腳軟唔見咗超過半巴仙，報６３﹒１５銀。ＱＱ就慘

啦，最多跌咗超過３巴仙，低見２５１﹒４銀，創超過１７個月新低，全日埋單就報２５２﹒２

銀，啱啱好跌３巴仙。神州移動（００９４１）唔再成為缸友避風港，跌咗半巴仙，報

７１﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）蒸發咗超過２巴仙，報５８﹒２５銀。



＊神州又出手減稅助銷售，長汽急反彈迪仔遇災難＊



有傳神州發改委會將１﹒６升及以下嘅乘用車購置稅由目前的１０巴仙減至５巴仙，今日一

眾砵砵車聽到都開心，齊齊逆市上揚，其中吉利（００１７５）升多過２巴仙，報１３﹒９４銀

；噚日出完第三季業績，純利暴跌５成畀五間大行唱淡嘅長汽（０２３３３）今日都反彈逾７巴

仙，報４﹒３９銀；北汽（０１９５８）跟升２巴仙，報４﹒１２銀；廣汽（０２２３８）升逾

４巴仙，報７﹒５７銀。比亞迪（０１２１１）就扁嘴啊，因為佢預計自己年度少賺２３巴仙至

３３巴仙，今日走低２巴仙，報４９﹒１銀，最低見過４６﹒８元，穿５０天（約

４９﹒５７１銀）同１００天（約４８﹒０６９銀）平均線，認真難睇啊。

另一邊廂，砵砵車經銷股對呢個傳聞反應各異，中升（００８８１）升逾３巴仙，報

１４﹒０６銀；耀萊（００９７０）走高逾５巴仙，報０﹒３１銀；廣匯寶信

（０１２９３）唔見近３巴仙，報１﹒５銀；潤東汽車（０１３６５）升近２巴仙，報２﹒６１

銀，正通汽車（０１７２８）跌多過４巴仙，報３﹒５２銀。



＊賭佬全走低缸友荷包虧，煤價冇料到煤股再回吐＊



賭佬今日頭耷耷齊齊碌低，銀娛（０００２７）盤中低見４０﹒３銀，創１７個月新低，全

日走低近３巴仙，報４０﹒７５銀。美高梅（０２２８２）同新濠（００２００）跟跌超過２巴

仙，分別報１１銀兼１２﹒６２銀。永利馬交（０１１２８）挫近５巴仙，報１５﹒７２銀。

根據祖國煤炭資源網數據顯示，秦皇島港５５００大卡動力煤現貨價格喺星期一報每噸

６４２銀人仔，按周走低近４巴仙，為８月２０號以嚟首次下跌。煤炭佬今日死氣沉沉，兗煤

（０１１７１）噚日因為績差而蒸發咗超過１６巴仙，今日仲未止瀉，全日仆低近２巴仙，報

７﹒２４銀。神華（０１０８８）盤中低見１６﹒９銀，全日碌低近２巴仙，報１７﹒２銀。中

煤（０１８９８）無升跌，報３﹒４１銀。



＊中資電訊佬被缸友當草，小米涉抄襲股價遭踐踏＊



中資電訊佬全部仆低，神州電信（００７２８）首三季純利１９０億銀人仔，賺多咗唔夠３

巴仙。野村就撥冷水，中電信嘅服務收入按季雖然有持續進步，可惜第三季盈利仆低，加上寬頻

「孖屐」競爭加劇、祖國又取消漫遊數據費等等因素影響下，維持佢中性評級，兼「他屐」４蚊

。中電信今日最低見３﹒５８銀，全日急瀉近７巴仙，報３﹒５９銀。被野村視為行內首選嘅中

聯通（００７６２）都逃不過厄運，全日走低近５巴仙，報８﹒１７銀。

手機設備佬今日就個別發展，小米（０１８１０）旗下旗艦手機ＭＩＸ３滑蓋設計被深圳米

界智能廠商表示，呢個設計已經喺花旗國同埋ＰＣＴ國際申請咗專利，直指ＭＩＸ３嘅滑蓋設計

涉嫌抄襲，小米今日最低見１１﹒４銀，創上市以嚟新低，全日都要仆低３巴仙，報１１﹒６６

銀。個別手機設備佬走勢就好睇ｄ，比亞迪電子（００２８５）全日最低見６１﹒４５銀，創約

一年半新低，不過之後好叻豬，反彈走高近３巴仙，報８﹒５５銀。舜宇（０２３８２）都唔執

輸，全日有１巴仙入袋，報６４﹒２５銀。請請！



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