《真知灼見－溫灼培》沒有默克爾的歐元

《真知灼見》鑑於在過去周日（２８日）的地方選舉中，德國總理默克爾所屬政黨基督教民

主聯盟（ＣＤＵ）遭到慘敗，路透引述消息指，默克爾已向其所屬政黨宣布，於１２月的黨魁選

舉，她將不會參與。雖然默克爾指她會保留德國總理職銜到２０２１年，但市場擔心如她失去基

督教民主聯盟黨魁一職，她的總理職務也可能不保。過去，默克爾一直被視為是團結歐盟的核心

人物，也曾化解了不少危機如歐債危機和環球金融海嘯等。假使她一旦離去，這難免會影響歐盟

的穩定性。面對意大利的財赤爭抝，英國「脫歐」談判等問題，現時歐洲正需要一位能團結整個

歐盟的領袖。回看現時市場報道的數個被譽為默克爾的接班人選，似乎沒有一個有默克爾的經驗

及能力以應付現時歐洲所面對的嚴峻形勢。



＊歐元未受影響維持１﹒１３８０平水＊



往後我們要觀察，首先當然是到１２月選出的新黨魁是誰，其政策及政治理念是甚麼。更重

要是這位黨魁是否支持默克爾繼續擔任德國總理一職。如默克爾能繼續擔任總理到２０２１年，

這樣我們便不用太擔心歐洲的政治問題。相反，如默克爾要提前下台，料情況將大有不同。還有

一點必須明白，歐央行行長德拉吉，其任期將於明年１０月３１日屆滿。德拉吉２０１２年也曾

協助擊退歐債危機。假如默克爾及德拉吉明年先後退出，可想像將會嚴重影響歐元區的穩定性。

就今早（３０日）亞洲市場所見，歐元匯價未見太受影響，維持於１﹒１３８０美元水平，但德

國１０年債息便見到較顯著單日上升，反映市場擔心德國的政治前景。



＊貿易戰或升溫，澳紐元未見即時反應＊



另外，大家值得留意，彭博社引述美國官方消息指，如於１１月底Ｇ２０大會上，中美兩國

領袖的談判未能有任何成果，美國將會提早在１２月對中國進口加強關稅。據了解，美國現正準

備徵稅清單。擔心中美貿易戰有機會升溫，拖累全球貿易及全球經濟增長，昨晚（２９日）美股

回落，道指跌２４５點或０﹒９９％。但有趣是，上述消息似乎未有對澳元及新西蘭元帶來壓力

。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

