《匯海澤言－葉澤恆》美元會見雙頂或升穿阻力，視乎選舉與經濟

《匯海澤言》美元再度靠近９７水平之際，究竟美元會見雙頂，或升穿阻力？美國又即將公

布１０月份就業數據。由於美股於１０月份，暫時由高位下跌超過一成，故可能對美國本土經濟

帶來影響。在這情況下，美元是否有能力進一步上衝，筆者存有懷疑。與此同時，下星期二（６

日）便是美國國會中期選舉，而近期的民調顯示，特朗普的民望再度回落，令共和黨能否控制參

議院存在變數（早已認為將失去控制眾議院的控制權）。因此，筆者估計美元可能先行回落，但

歐洲及英國的情況，可能促使美元之後再度回升。預料短期美匯指數在９５﹒５至９７上落。



＊德國總理默克爾引退，將增加德國及歐洲內部的不穩定性＊



德國總理默克爾在執政基民盟於黑森州議會選舉中失去大量支持票後，在黨內會議上宣布勁

尋求連任執政「基督教民主聯盟」黨主席，亦表明在今屆國會會期結束後，將會完全退出政壇。

基民盟的支持度持續下跌，而且內部矛盾加劇，故令默克爾政府出現管治危機。默克爾退出政壇

，對她本人來說，可能是一件好事，至少她在接近政壇高峰中引退。但是，對執政的基民盟卻非

好事，主因未來要選出領導人選時，肯定會令內部矛盾加劇。究竟能否持續合作，統一選出一個

候選人，於下屆總理選舉中帶領基民盟重新出發，可能成為變數。更大的問題在於，默克爾過去

主宰了很多歐洲的事情，包括歐盟訂下的規則。未來是否仍跟隨目前的規則，還是歐盟最終會作

出轉變，似乎是歐洲中長線出現的問題。預料歐元兌美元短期在１﹒１３３０至１﹒１４２０上

落。



＊英國公布新一年預算案，將向大型科技公司開徵新稅＊



英國財政大臣夏文達發表新一年度預算案，呼籲議員支持政府提出的脫歐方案，鋪路與歐盟

達成協議。預算案預期，２０１９財政年度經濟增長１﹒６％，較３月份的１﹒３％為高。至於

下個財政年度預算赤字佔ＧＤＰ的比率為１﹒２％，較之前預測的１﹒８％為低。另外，政府將

引入數碼服務稅，，向每年收入５億英鎊或以上，有盈利的大型科技公司，開徵２％的稅率，預

期每年將帶來４億英鎊的稅收。英國的預算案，相對仍處於緊縮的情況。加上脫歐談判處於拉鋸

局面，故令英鎊近期由１﹒３２左右，跌至１﹒２７８０左右。英倫銀行本周將會議息，預料卡

尼的言論可能左右英鎊匯價會否出現反彈。預料英鎊兌美元短期在１﹒２７５０至１﹒２９５０

上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

