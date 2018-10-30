騰訊急挫，港股跌２２６點報２４５８５，再創近１８個月低

《經濟通通訊社３０日專訊》美國總統特朗普表示，若下月與國家主席習近平的會談未能緩

解貿易戰局勢，美國將會單方面準備在１２月初前宣布，對所有剩餘中國進口商品徵收關稅。中

美貿易戰升溫令市場避險情緒升溫，資金流入美元避險，人民幣今早再度急插，加上港股今日期

指結算日，低開４６點，其後騰訊（００７００）再度受壓跌幅擴至逾２％，Ａ股亦掉頭向下，

港股早段最多跌２７１點，低見２４５４０點，再創近１８個月新低。

午後Ａ股倒升，港股一度反彈１２７點，全日高見２４９３９點，惟大部分重磅股普遍受壓

，港股升勢未能持久，於收市前跌幅擴至逾２００點，最終全日跌２２６點或０﹒９１％，報

２４５８５點。全日主板總成交９９６億元增加５﹒３％。

國指未能守穩一萬大關，收報９９９８點，跌０﹒１４％或跌１３點。滬指漲２５點或

１﹒１％，收報２５６８點。



＊中銀績後受壓成最差藍籌，騰訊挫３％創１７個月低＊



中銀（０２３８８）最新公布第三季業績，受投資市場轉弱佣金收入下跌影響，提取減值準

備前的經營溢利按季跌４％至９７﹒６億元。中銀績後遭大摩唱淡，表示其業績負面，並將目標

價由４５元下調至４２元，維持增持評級。中銀全日最多急挫７﹒７％，低見２９﹒２元，創一

年半新低，最終跌６﹒９５％，報２９﹒４５元，為表現最差藍籌。其他本地銀行股個別發展，

恆生（０００１１）跌４﹒０６％，報１８２﹒１元。渣打（０２８８８）升０﹒９４％，報

５３﹒８５元。匯控（００００５）跌０﹒６３％，報６３﹒１５元。

重磅股全線走低，港交所（００３８８）跌０﹒３９％，報２０４﹒６元。騰訊

盤中低見２５１﹒４元，創１７個月低，全日跌３％，報２５２﹒２元。友邦（０１２９９）挫

２﹒１８％，報５８﹒２５元。中移動（００９４１）跌０﹒５６％，報７１﹒４元。

中電信（００７２８）首三季賺不足３％，績後遭富瑞指，其第三季業績表現遜預期，股價

全日急挫６﹒５１％，報３﹒５９元，為跌幅最大國指成份股。聯通（００７６２）跌

４﹒８９％，報８﹒１７元，盤中低見８﹒１４元，創逾２年新低。中興通訊（００７６３）跌

４﹒７５％，報１１﹒２２元。中鐵塔（００７８８）無升跌，報１﹒１９元。



＊中央擬降購置稅帶動車股反彈，中資券商股逆市走強＊



傳中國發改委下調車輛購置稅將１﹒６升及以下的乘用車車輛購置稅由目前的１０％減至５

％，汽車股幾近全線反彈，長汽（０２３３３）急升７﹒３３％，報４﹒３９元，為表現最好國

指成份股。吉利（００１７５）漲２﹒３５％，報１３﹒９４元，為表現最好藍籌。廣汽

（０２２３８）升４﹒２７％，報７﹒５７元。華晨（０１１１４）走高２﹒５２％，報

６﹒５１元。比亞迪（０１２１１）則下跌２％，報４９﹒１元。

濠賭股全線受壓，銀娛（０００２７）挫２﹒５１％，報４０﹒７５元，盤中低見４０﹒３

元，創１７個月低。金沙（０１９２８）軟０﹒６６％，報３０﹒３元。美高梅（０２２８２）

跌２﹒１４％，報１１元。永利（０１１２８）走低４﹒８４％，報１５﹒７２元。

中證監出力維穩，中資券商股隨Ａ股上揚，中國銀河（０６８８１）升５﹒４１％，報

３﹒９元。中信証券（０６０３０）走高３﹒１６％，報１３﹒７元。海通證券（０６８３７）

漲２﹒９１％，報７﹒７７元。招商證券（０６０９９）急升９﹒２６％，報８﹒８５元。中信

建投（０６０６６）揚４﹒６６％，報４﹒４９元。（ｔｔ）

