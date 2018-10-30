【香港政情】張建宗不評論民族黨事件，強調行會做事一向有板有眼

《經濟通通訊社３０日專訊》香港民族黨召集人陳浩天昨日（２９日）公開上訴內容，並要

求行政長官林鄭月娥及部分行政會議成員避席。署理行政長官張建宗今日被問到有關問題時表示

，有關上訴已提交行政會議，根據行政會議一貫保密原則，不能進一步評論。

被問到行政會議經常表示要保密，如何彰顯是公平公正。張建宗強調，他們做事一向都公平

公正、有板有眼。（ｃｗ）（ｚｚ）

