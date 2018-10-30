《經濟通通訊社３０日專訊》香港民族黨召集人陳浩天昨日（２９日）公開上訴內容，並要
求行政長官林鄭月娥及部分行政會議成員避席。署理行政長官張建宗今日被問到有關問題時表示
，有關上訴已提交行政會議，根據行政會議一貫保密原則，不能進一步評論。
被問到行政會議經常表示要保密，如何彰顯是公平公正。張建宗強調，他們做事一向都公平
公正、有板有眼。（ｃｗ）（ｚｚ）
30/10/2018 09:55
【香港政情】張建宗不評論民族黨事件，強調行會做事一向有板有眼
《經濟通通訊社３０日專訊》香港民族黨召集人陳浩天昨日（２９日）公開上訴內容，並要
求行政長官林鄭月娥及部分行政會議成員避席。署理行政長官張建宗今日被問到有關問題時表示
，有關上訴已提交行政會議，根據行政會議一貫保密原則，不能進一步評論。
被問到行政會議經常表示要保密，如何彰顯是公平公正。張建宗強調，他們做事一向都公平
公正、有板有眼。（ｃｗ）（ｚｚ）
|國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
|興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
|國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
|中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
|FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰