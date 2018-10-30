《經濟通通訊社３０日專訊》港珠澳大橋周日（２８日）有大批遊客逼爆穿梭巴士站。署理
行政長官張建宗指，港珠澳大橋是新事物，當出現一些問題，政府是高度關注，運輸署已與營運
商商討，運輸及房屋局在未來幾日亦會與業界和內地溝通。
他說，大橋平日有約３﹒５萬人使用，但星期六、日分別有６﹒８萬和７﹒８萬人，人流突
然增加，必定會有所影響。（ｃｗ）
30/10/2018 10:00
【大橋通車】張建宗：高度關注周末的交通問題，會與各界保持聯繫
《經濟通通訊社３０日專訊》港珠澳大橋周日（２８日）有大批遊客逼爆穿梭巴士站。署理
行政長官張建宗指，港珠澳大橋是新事物，當出現一些問題，政府是高度關注，運輸署已與營運
商商討，運輸及房屋局在未來幾日亦會與業界和內地溝通。
他說，大橋平日有約３﹒５萬人使用，但星期六、日分別有６﹒８萬和７﹒８萬人，人流突
然增加，必定會有所影響。（ｃｗ）
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