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30/10/2018 12:44

消息指行政會議通過恒生管理學院正名為大學

　　《經濟通通訊社３０日專訊》消息指，行政會議通過恆生管理學院正名為大學。據悉，恆生
管理學院將會於下學年正名，是繼樹仁大學之後，香港第２間私立大學。
　　恆生管理學院現時為香港私立專上學院之一，有約５０００名學生，提供１７個自資學士學
位課程。其前身是恆生商學書院，初期提供文憑課程，其後主力提供預科課程，在舊學制高級程
度會考年代，不少高考狀元均有在該校就讀。書院直至２０１０年新高中學制之後改組為恆生管
理學院。（ｃｗ）

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