《經濟通通訊社２９日專訊》國泰航空上周公布９４０萬名乘客資料外洩，全城嘩然。民建
聯議員蔣麗芸明日立法會會議上，就事件提出急切口頭質詢，惟遭立法會主席梁君彥拒絕。
梁君彥指，有關質詢未至於必須於本周三（３１日）立法會會議上提出，可以考慮循其他途
徑跟進事件，而立法會相關的委員會，亦會於短期內召開聯席特別會議討論事件，所以拒絕蔣麗
芸提出急切口頭質詢。（ｆｗ）
30/10/2018 17:53
【香港政情】梁君彥拒絕蔣麗芸明日就國泰洩乘客資料提口頭質詢
《經濟通通訊社２９日專訊》國泰航空上周公布９４０萬名乘客資料外洩，全城嘩然。民建
聯議員蔣麗芸明日立法會會議上，就事件提出急切口頭質詢，惟遭立法會主席梁君彥拒絕。
梁君彥指，有關質詢未至於必須於本周三（３１日）立法會會議上提出，可以考慮循其他途
徑跟進事件，而立法會相關的委員會，亦會於短期內召開聯席特別會議討論事件，所以拒絕蔣麗
芸提出急切口頭質詢。（ｆｗ）
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