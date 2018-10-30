【香港政情】梁君彥拒絕蔣麗芸明日就國泰洩乘客資料提口頭質詢

《經濟通通訊社２９日專訊》國泰航空上周公布９４０萬名乘客資料外洩，全城嘩然。民建

聯議員蔣麗芸明日立法會會議上，就事件提出急切口頭質詢，惟遭立法會主席梁君彥拒絕。

梁君彥指，有關質詢未至於必須於本周三（３１日）立法會會議上提出，可以考慮循其他途

徑跟進事件，而立法會相關的委員會，亦會於短期內召開聯席特別會議討論事件，所以拒絕蔣麗

芸提出急切口頭質詢。（ｆｗ）

