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30/10/2018 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價貶至十年半低，報６﹒９５７４

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７４，
為２００８年５月２１日以來的十年半低，下調１９７點子，降幅創今年８月２４日以來最大。
上個交易日報６﹒９３７７。
　　外電消息指倘若下月「習特會」無法緩解貿易戰，美對華關稅或再加碼，離岸人民幣應聲下
挫，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）開市已於６﹒９７水平，目前輕微收復６﹒９７關。
　　官媒《經濟參考報》頭版刊登評論文章，指中國國際收支短期內仍能保持基本平衡，當局有
穩定貨幣市場的力度和決心，稱人民幣匯率守住「７」將是大概率事件。
　　
　　
　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．９５７４　　　　＋　１９７．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９１３７　　　　＋　　２４．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１９２４　　　　－　　６７．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８７１　　　　＋　　２１．８０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．９０７７　　　　＋　　４９．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．９１４７　　　　－　　８２．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．５４１１　　　　＋　１５１．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　５．０２９７　　　　＋　　１６．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９４６０　　　　－　　８９．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．３００３　　　　＋　　１６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６００６　　　　－　　１１．３０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．４５６１　　　　－　１９５．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１１３１　　　　＋　１４６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６３．９９００　　　　－　　２２．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

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