【聚焦人幣】人幣中間價貶至十年半低，報６﹒９５７４

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７４，

為２００８年５月２１日以來的十年半低，下調１９７點子，降幅創今年８月２４日以來最大。

上個交易日報６﹒９３７７。

外電消息指倘若下月「習特會」無法緩解貿易戰，美對華關稅或再加碼，離岸人民幣應聲下

挫，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）開市已於６﹒９７水平，目前輕微收復６﹒９７關。

官媒《經濟參考報》頭版刊登評論文章，指中國國際收支短期內仍能保持基本平衡，當局有

穩定貨幣市場的力度和決心，稱人民幣匯率守住「７」將是大概率事件。





貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．９５７４ ＋ １９７．００

１歐元╱人民幣 ７．９１３７ ＋ ２４．００

１００日圓╱人民幣 ６．１９２４ － ６７．００

１港元╱人民幣 ０．８８７１ ＋ ２１．８０

１英鎊╱人民幣 ８．９０７７ ＋ ４９．００

１澳元╱人民幣 ４．９１４７ － ８２．００

１紐元╱人民幣 ４．５４１１ ＋ １５１．００

１新加坡╱人民幣 ５．０２９７ ＋ １６．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９４６０ － ８９．００

１加元╱人民幣 ５．３００３ ＋ １６．００

１人民幣╱林吉特 ０．６００６ － １１．３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．４５６１ － １９５．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１１３１ ＋ １４６．００

１人民幣╱韓元 １６３．９９００ － ２２．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

