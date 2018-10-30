【聚焦人幣】人幣中間價貶至十年半低，報６﹒９５７４

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７４，
為２００８年５月２１日以來的十年半低，下調１９７點子，降幅創今年８月２４日以來最大。
上個交易日報６﹒９３７７。
外電消息指倘若下月「習特會」無法緩解貿易戰，美對華關稅或再加碼，離岸人民幣應聲下
挫，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）開市已於６﹒９７水平，目前輕微收復６﹒９７關。
官媒《經濟參考報》頭版刊登評論文章，指中國國際收支短期內仍能保持基本平衡，當局有
穩定貨幣市場的力度和決心，稱人民幣匯率守住「７」將是大概率事件。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６．９５７４ ＋ １９７．００
１歐元╱人民幣 ７．９１３７ ＋ ２４．００
１００日圓╱人民幣 ６．１９２４ － ６７．００
１港元╱人民幣 ０．８８７１ ＋ ２１．８０
１英鎊╱人民幣 ８．９０７７ ＋ ４９．００
１澳元╱人民幣 ４．９１４７ － ８２．００
１紐元╱人民幣 ４．５４１１ ＋ １５１．００
１新加坡╱人民幣 ５．０２９７ ＋ １６．００
１瑞郎╱人民幣 ６．９４６０ － ８９．００
１加元╱人民幣 ５．３００３ ＋ １６．００
１人民幣╱林吉特 ０．６００６ － １１．３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．４５６１ － １９５．００
１人民幣╱南非蘭特 ２．１１３１ ＋ １４６．００
１人民幣╱韓元 １６３．９９００ － ２２．００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）