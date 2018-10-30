《股金豐采－涂國彬》特朗普與鮑威爾

《股金豐采》對於特朗普近日多番出言，批評聯儲局主席加息太快，不少市場中人擔心，會

否最終導致央行的決策受影響，這個不明朗因素，可大可小，關乎美國財金政策的穩定性和和可

預測性，也直接間接影響各種資產價格的後向。



＊陰謀論本質，總無法驗證＊



打從一開始，這位總統大人與央行行長的關係，幾個說法都出現過。由一開始，不為耶倫安

排連任，改為委託鮑威爾，大家認為，顯然是要後者緊跟其路線，算是自己人，才可以得此重任

，愈是特朗普要做的，鮑威爾要配合云云，真是特事特辦。



及至後來，特朗普連番出言，干預之情，溢於言表，令人想到，為了彰顯央行的獨立性，會

否愈是特朗普堅持的，局方愈要反對。



當然，以上兩種，都是陰謀論，而本質上是沒法可以驗證的，任人怎說都可以。這樣一來，

作為預測的工具，效用近乎零。



＊呼籲看數據辦事，肯定美聯儲專業＊



比較合理的看法是，其實聯儲局作為央行，絕大多數辦事人是技術官僚，有程序有步驟，大

體多數人都有類似訓練，想法亦一致，面對差不多的情況，反應都差不多，如此一來，除非這份

委任是特別不可丟失的差事，否則，大可本著原有的專業判斷，犯不著勉強。



事實上，鮑威爾在９月議息後，刻意提出不必斟酌字裡行間的微言大義，反而要看著數據，

正好為局方處事的手法，帶來肯定。大家不必太多想法，如今數據好，只要通脹不是明顯升溫，

而增長仍在目前水平，大家其實都想繼續維持多一會兒，好天收起落雨柴，畢竟不是天天都天晴

的。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

