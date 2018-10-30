【上海專電】上海繪制產業地圖，引導社會資本向重點區域集聚

《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府２９日召開常務會議，統籌優化上

海全市產業規劃布局。

會議指，上海聚焦融合性數字產業、戰略性新興產業、現代服務業和現代農業，繪制產業地

圖，著力構建以現代服務業為主體、戰略性新興產業為引領、先進製造業為支撐的新型產業體系

。

上海還將加快推進產業相對集聚，加快形成集產業鏈、創新鏈等融為一體的產業要素體系，

支持重點區域發展優勢產業，重大產業項目的落地要與產業總體布局相匹配，引導社會資本向重

點區域集聚。

