《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府２９日召開常務會議，統籌優化上
海全市產業規劃布局。
會議指，上海聚焦融合性數字產業、戰略性新興產業、現代服務業和現代農業，繪制產業地
圖，著力構建以現代服務業為主體、戰略性新興產業為引領、先進製造業為支撐的新型產業體系
。
上海還將加快推進產業相對集聚，加快形成集產業鏈、創新鏈等融為一體的產業要素體系，
支持重點區域發展優勢產業，重大產業項目的落地要與產業總體布局相匹配，引導社會資本向重
點區域集聚。
30/10/2018 08:46
【上海專電】上海繪制產業地圖，引導社會資本向重點區域集聚
《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海市政府２９日召開常務會議，統籌優化上
海全市產業規劃布局。
會議指，上海聚焦融合性數字產業、戰略性新興產業、現代服務業和現代農業，繪制產業地
圖，著力構建以現代服務業為主體、戰略性新興產業為引領、先進製造業為支撐的新型產業體系
。
上海還將加快推進產業相對集聚，加快形成集產業鏈、創新鏈等融為一體的產業要素體系，
支持重點區域發展優勢產業，重大產業項目的落地要與產業總體布局相匹配，引導社會資本向重
點區域集聚。
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