《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海市市長應勇在日前在世界頂尖科學家論壇
上致辭時表示，上海將打造具有世界先進水平的光子科學、生命科學、海洋科學等領域的大科學
設施群；還將發起和參與實施一批大專項、大計劃，力爭在引領性原創成果上實現重大突破。
應勇又指，上海將嚴格保護知識產權，建立完善以司法保護為主、司法與行政協同保護，尊
重國際規則的知識產權保護體系。
30/10/2018 08:46
【上海專電】上海將打造具有世界先進水平的大科學設施群
《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海市市長應勇在日前在世界頂尖科學家論壇
上致辭時表示，上海將打造具有世界先進水平的光子科學、生命科學、海洋科學等領域的大科學
設施群；還將發起和參與實施一批大專項、大計劃，力爭在引領性原創成果上實現重大突破。
應勇又指，上海將嚴格保護知識產權，建立完善以司法保護為主、司法與行政協同保護，尊
重國際規則的知識產權保護體系。
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