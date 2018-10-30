【上海專電】上海將打造具有世界先進水平的大科學設施群

《經濟通通訊社記者林雯婕３０日上海專電》上海市市長應勇在日前在世界頂尖科學家論壇

上致辭時表示，上海將打造具有世界先進水平的光子科學、生命科學、海洋科學等領域的大科學

設施群；還將發起和參與實施一批大專項、大計劃，力爭在引領性原創成果上實現重大突破。

應勇又指，上海將嚴格保護知識產權，建立完善以司法保護為主、司法與行政協同保護，尊

重國際規則的知識產權保護體系。

