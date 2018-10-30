《經濟通通訊社３０日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）表示，與菲律
賓１３家銀行簽署了一份協議備忘錄，以促進中國人民幣和菲律賓比索的直接外匯交易。
菲律賓人民幣交易社群（Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ ＲＭＢ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｔｙ）將建立和推廣人民幣－比索市場；通過該平台，比索可以直接轉換為人民幣。
中國銀行預計，菲律賓和中國交易員之間的人民幣交易量今年將超過１００億元人民幣。
（ｂｉ）
30/10/2018 16:32
【聚焦人幣】中行與菲律賓１３家銀行就比索－人民幣交易達成一致
《經濟通通訊社３０日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）表示，與菲律
賓１３家銀行簽署了一份協議備忘錄，以促進中國人民幣和菲律賓比索的直接外匯交易。
菲律賓人民幣交易社群（Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ ＲＭＢ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｔｙ）將建立和推廣人民幣－比索市場；通過該平台，比索可以直接轉換為人民幣。
中國銀行預計，菲律賓和中國交易員之間的人民幣交易量今年將超過１００億元人民幣。
（ｂｉ）
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