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30/10/2018 11:51

【Ａ股維穩】南方中證５００ＥＴＦ今年以來吸金逾２１０億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今年以來Ａ股市場跌跌不休，但以大資金參與為主的ＥＴＦ一
級市場卻十分火熱，Ａ股ＥＴＦ份額呈現攀升態勢。
　　據Ｗｉｎｄ數據統計，南方中證５００ＥＴＦ今年以來吸金逾２１０億元人民幣，淨流入資
金規模在Ａ股ＥＴＦ中位居榜首，顯示出大資金最細分行業龍頭的追捧。（ｂｉ）

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