《經濟通通訊社３０日專訊》挪威主權財富基金的執行長Ｙｎｇｖｅ Ｓｌｙｎｇｓｔａｄ
表示，未來必然會與其他全球主要基金一起增加在中國的投資，過程可能會持續１０年，而非在
一兩年內結束。
挪威主權財富基金規模達９７００億美元，位居全球第一，持有超過９０００家公司的股份
和全球大約１﹒４％的上市股票。Ｓｌｙｎｇｓｔａｄ稱，該基金在中國的投資「相當少」，僅
有２５０億美元左右。（ａｃ）
30/10/2018 10:37
【Ａ股維穩】挪威主權財富基金：將逐步增加對中國的投資
《經濟通通訊社３０日專訊》挪威主權財富基金的執行長Ｙｎｇｖｅ Ｓｌｙｎｇｓｔａｄ
表示，未來必然會與其他全球主要基金一起增加在中國的投資，過程可能會持續１０年，而非在
一兩年內結束。
挪威主權財富基金規模達９７００億美元，位居全球第一，持有超過９０００家公司的股份
和全球大約１﹒４％的上市股票。Ｓｌｙｎｇｓｔａｄ稱，該基金在中國的投資「相當少」，僅
有２５０億美元左右。（ａｃ）
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