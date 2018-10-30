【聚焦人幣】分析：市場擔心人幣會破７，人行仍處被動防守姿態

《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣中間價今日較市場預期偏弱，創出逾十年半以來新低，

貶１９７點至６﹒９５７４。中間價出爐後，在岸人民幣（ＣＮＹ）開盤不久即跌破６﹒９７，

創２００８年５月以來新低。

外電引述市場交易員稱，人民幣一度跌破６﹒９７後有所回穩，市場中並未明顯看到少數中

資大行賣出美元以支撐人民幣的情形，結售匯供求基本均衡但市場明顯縮量。

德國商業銀行駐新加坡高級經濟學家周浩表示，目前人行應該還是被動防守的姿態，今天的

中間價還是有逆周期因子的作用，人行應該還會在盤間控制住價格，現在市場擔心人民幣會破７

，那麼人行破７之後就要陷入新的保衛戰，而這並沒有太大意義，破７之後的問題也會更多。

官媒《經濟參考報》今日頭版署名張莫評論文章稱，儘管面臨諸多不利因素，但中國國際收

支總體保持基本平衡格局短期內不會變，貨幣當局有穩定市場的力度和決心，也有足夠的政策工

具應對形勢的變化，人民幣匯率守住「７」將是大概率事件。

豐業銀行策略師高奇表示，總的來說人民幣的貶值壓力在加深，而今日官媒稱人民幣守住「

７」是大概率事件，預計「習特會」之前人民幣兌美元不會破７，但若此次峰會並未緩解中美之

間緊張的關係，破７恐怕難免。（ｃｔ）

