《經濟通通訊社３０日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）表示，股份回
購方案還需股東大會審議，後續具體回購股份的價格、種類、批次、數量及執行時間仍有待確定
及具有不確定性。
中國平安早前公告，將酌情及適時回購公司公開發行的境內、境外股份，回購總額不超過公
司發行總股本的１０％。（ｃｔ）
30/10/2018 08:54
【Ａ股維穩】平安：回購方案尚需股東大會審議，價格數量等不確定
《經濟通通訊社３０日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）表示，股份回
購方案還需股東大會審議，後續具體回購股份的價格、種類、批次、數量及執行時間仍有待確定
及具有不確定性。
中國平安早前公告，將酌情及適時回購公司公開發行的境內、境外股份，回購總額不超過公
司發行總股本的１０％。（ｃｔ）
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