【Ａ股維穩】平安：回購方案尚需股東大會審議，價格數量等不確定

《經濟通通訊社３０日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）表示，股份回

購方案還需股東大會審議，後續具體回購股份的價格、種類、批次、數量及執行時間仍有待確定

及具有不確定性。

中國平安早前公告，將酌情及適時回購公司公開發行的境內、境外股份，回購總額不超過公

司發行總股本的１０％。（ｃｔ）

