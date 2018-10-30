《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣持續弱勢，繼人民幣中間價今報６﹒９５７４，跌至
２００８年５月２１日以來的十年半低後，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４０點
報６﹒９６００，隨即跌破６﹒９７關口，低見６﹒９７９０，創逾１０年來最低。
外電消息指倘若下月「習特會」無法緩解貿易戰，美對華關稅或再加碼，離岸人民幣應聲下
挫，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）夜盤已失守６﹒９７關，今早輕微收復６﹒９７關。（ｃｔ）
30/10/2018 09:45
【聚焦人幣】在岸人民幣兌美元跌破６﹒９７關，創逾十年來最低
《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣持續弱勢，繼人民幣中間價今報６﹒９５７４，跌至
２００８年５月２１日以來的十年半低後，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４０點
報６﹒９６００，隨即跌破６﹒９７關口，低見６﹒９７９０，創逾１０年來最低。
外電消息指倘若下月「習特會」無法緩解貿易戰，美對華關稅或再加碼，離岸人民幣應聲下
挫，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）夜盤已失守６﹒９７關，今早輕微收復６﹒９７關。（ｃｔ）
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