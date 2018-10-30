《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣持續弱勢，隔晚美指上漲提振購匯需求，離岸人民幣兌
美元（ＣＮＨ）失守６﹒９７關。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７４，較上個交易日升下
調１９７點子，跌至２００８年５月十年半以來的新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４０點子，報６﹒９６００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９５６０。（ａｃ）
30/10/2018 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４０點子，報６﹒９６００
《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣持續弱勢，隔晚美指上漲提振購匯需求，離岸人民幣兌
美元（ＣＮＨ）失守６﹒９７關。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７４，較上個交易日升下
調１９７點子，跌至２００８年５月十年半以來的新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４０點子，報６﹒９６００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９５６０。（ａｃ）
|國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
|興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
|國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
|中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
|FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰