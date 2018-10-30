【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４０點子，報６﹒９６００

《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣持續弱勢，隔晚美指上漲提振購匯需求，離岸人民幣兌

美元（ＣＮＨ）失守６﹒９７關。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５７４，較上個交易日升下

調１９７點子，跌至２００８年５月十年半以來的新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４０點子，報６﹒９６００，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９５６０。（ａｃ）

