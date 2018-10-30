《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出進一步增加，可對沖央行逆
回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，決定今日不開展公開市場操作。
公開市場今日有１２００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１２００億元。
人行連續３個交易日不開展逆回購操作，累計淨回籠２７００億元。（ａｃ）
30/10/2018 09:16
【人行收水】人行公開市場操作連停３日，今淨回籠１２００億元
《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出進一步增加，可對沖央行逆
回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，決定今日不開展公開市場操作。
公開市場今日有１２００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１２００億元。
人行連續３個交易日不開展逆回購操作，累計淨回籠２７００億元。（ａｃ）
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