《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）董事長易會滿在國新辦發布會上表示，工行將與中債信用增進投資股份有
限公司等機構組成聯合體，助力化解民營企業流動性風險化解。
他指出，當前民營企業的問題主要是流動性問題，如果發債解決好，可以解決大部分大中型
民營企業的流動性問題。
30/10/2018 15:27
【Ａ股維穩】工行與中債增信等組聯合體，助力民企流動性風險化解
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）董事長易會滿在國新辦發布會上表示，工行將與中債信用增進投資股份有
限公司等機構組成聯合體，助力化解民營企業流動性風險化解。
他指出，當前民營企業的問題主要是流動性問題，如果發債解決好，可以解決大部分大中型
民營企業的流動性問題。
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