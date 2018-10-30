【Ａ股維穩】工行與中債增信等組聯合體，助力民企流動性風險化解

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）董事長易會滿在國新辦發布會上表示，工行將與中債信用增進投資股份有

限公司等機構組成聯合體，助力化解民營企業流動性風險化解。

他指出，當前民營企業的問題主要是流動性問題，如果發債解決好，可以解決大部分大中型

民營企業的流動性問題。

