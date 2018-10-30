《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國銀保監會副主席王兆星在發布會表示
，最近資本市場特別是股票市場出現了一些波動，當前市場的波動有多方面因素，在很大程度上
是因為世界經濟、國內經濟進入周期性結構調整的階段。
王兆星指，國務院金融穩定發展委員會對金融市場的穩定和未來發展進行了認真研究，對當
前市場所出現的波動進行了綜合研判，在這方面將繼續加大力度，採取措施。強化制度建設，加
強公司治理，提高市場透明度，完善法制建設，加強對投資者保護，這些將是促進資本市場健康
發展的下一步重點。
30/10/2018 14:52
【Ａ股維穩】銀保監：金穩委將加大力度採取措施促資本市場發展
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國銀保監會副主席王兆星在發布會表示
，最近資本市場特別是股票市場出現了一些波動，當前市場的波動有多方面因素，在很大程度上
是因為世界經濟、國內經濟進入周期性結構調整的階段。
王兆星指，國務院金融穩定發展委員會對金融市場的穩定和未來發展進行了認真研究，對當
前市場所出現的波動進行了綜合研判，在這方面將繼續加大力度，採取措施。強化制度建設，加
強公司治理，提高市場透明度，完善法制建設，加強對投資者保護，這些將是促進資本市場健康
發展的下一步重點。
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