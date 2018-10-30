【駐京專電】田國立：建行９月末小微企業貸款餘額１﹒４９萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》建設銀行董事長田國立在國新辦新聞發布

會上表示，截至９月末，建行小微企業貸款餘額１﹒４９萬億元人民幣，貸款客戶８７﹒４萬戶

，較年初新增２６﹒９萬戶，增長４４﹒３９％，累計為超過１７０萬戶小微企業提供超過６﹒

４萬億元人民幣信貸資金支持。

