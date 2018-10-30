【聚焦人幣】盛松成：人行應在必要時候用外儲來穩定匯率

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行參事盛松成表示，通過匯率貶值促進出口，這是得不
償失的。因為貶值只能在短期內獲得價格優勢，但是並不利於企業的轉型升級換代，不可能通過
貶值企業會愈做愈大。穩定匯率，一是穩定匯率預期，第二人民銀行該出手時就出手，應該在必
要的時候用外匯儲備來穩定匯率。
他認為，穩定匯率也更有利於人民幣國際化，國際化的貨幣實際上也需要相對的穩定。所以
應該是實行以市場供求為基礎，參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。
盛松成又指，現在不是匯率改革的最佳時機，目前穩匯率比匯率改革更加重要。中國經過
３０年來的經濟發展，ＧＤＰ增長在相當長的時間是靠投資和進出口的，但現在主要是靠消費，
進出口在ＧＤＰ增長當中所佔的比重已經相當少了。貨物和服務淨出口對ＧＤＰ的增長率為
－９﹒９％，這說明中國經濟現在已經不再是單純依靠進出口。
人民幣匯價持續弱勢，人民幣中間價今貶１９７點子至６﹒９５７４，創逾十年半以來新低
，在岸人民幣（ＣＮＹ）在開盤不久即跌破６﹒９７關，創２００８年５月以來新低，午後在
中證監及銀保監維穩下輕微回升，官方收盤價報６﹒９６１３。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早亦跌破６﹒９７關，低見６﹒９７７０，現在
６﹒９６９３徘徊。（ｂｉ）