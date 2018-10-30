【聚焦人幣】盛松成：人行應在必要時候用外儲來穩定匯率

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行參事盛松成表示，通過匯率貶值促進出口，這是得不

償失的。因為貶值只能在短期內獲得價格優勢，但是並不利於企業的轉型升級換代，不可能通過

貶值企業會愈做愈大。穩定匯率，一是穩定匯率預期，第二人民銀行該出手時就出手，應該在必

要的時候用外匯儲備來穩定匯率。

他認為，穩定匯率也更有利於人民幣國際化，國際化的貨幣實際上也需要相對的穩定。所以

應該是實行以市場供求為基礎，參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。

盛松成又指，現在不是匯率改革的最佳時機，目前穩匯率比匯率改革更加重要。中國經過

３０年來的經濟發展，ＧＤＰ增長在相當長的時間是靠投資和進出口的，但現在主要是靠消費，

進出口在ＧＤＰ增長當中所佔的比重已經相當少了。貨物和服務淨出口對ＧＤＰ的增長率為

－９﹒９％，這說明中國經濟現在已經不再是單純依靠進出口。

人民幣匯價持續弱勢，人民幣中間價今貶１９７點子至６﹒９５７４，創逾十年半以來新低

，在岸人民幣（ＣＮＹ）在開盤不久即跌破６﹒９７關，創２００８年５月以來新低，午後在

中證監及銀保監維穩下輕微回升，官方收盤價報６﹒９６１３。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）今早亦跌破６﹒９７關，低見６﹒９７７０，現在

６﹒９６９３徘徊。（ｂｉ）

