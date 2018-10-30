《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視》報道，菲律賓人民幣交易商協會今日在首都馬尼拉
正式簽約成立，協會將在菲央行指導和監督下，建設人民幣與菲律賓比索的直接交易市場，實現
人民幣與比索直接兌換，毋須經由美元中轉。
該協會是中國銀行馬尼拉分行發起、由菲律賓１３家當地主流銀行組成。人民幣與比索的交
易市場預計在今年１１月下旬開市交易。（ｅｙ）
30/10/2018 17:34
【聚焦人幣】人民幣與菲律賓比索下月可實現直接兌換
《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視》報道，菲律賓人民幣交易商協會今日在首都馬尼拉
正式簽約成立，協會將在菲央行指導和監督下，建設人民幣與菲律賓比索的直接交易市場，實現
人民幣與比索直接兌換，毋須經由美元中轉。
該協會是中國銀行馬尼拉分行發起、由菲律賓１３家當地主流銀行組成。人民幣與比索的交
易市場預計在今年１１月下旬開市交易。（ｅｙ）
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