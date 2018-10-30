【ＦＯＣＵＳ】無視打臉侵侵續對華強硬，聯儲ＱＴ會否生變惹關注

【ＦＯＣＵＳ】市場傳出華府或於１２月初公布向全部中國進口貨徵收關稅的消息，美股周

一（２９日）再上演過山車行情，道指單日波幅高逾９００點；標普５００指數亦跌至技術回

調位附近。此為繼１０日、２４日兩次「黑色星期三」暴跌後，侵侵「Ｏｕｒ ｍａｒｋｅｔ

ｉｓ ｓｔｒｏｎｇｅｒ ｔｈａｎ ｅｖｅｒ」的自誇接二連三遭「打臉」。

無論關稅戰升級是真是假，皆十分符合侵侵的「極限施壓」談判戰術，此外亦愈來愈有向辰

聯儲局主席鮑威爾「施壓」之意。聯儲量化緊縮（ＱＴ）會否生變言之尚早，但最新利率期貨已

顯示，市場預期聯儲１２月加息的機率今早一度從一周前的逾８１％至跌穿７０％，而央行觀察

人士亦不排除聯儲未來調整縮表進程的可能。



＊徵稅範圍或再增２５７０億美元＊



或許是臨近中期選舉分身乏術，侵侵已許久未在推特就關稅議題砲轟中國，其幕僚庫德洛上

周更透露習特將於１１月底的阿根廷Ｇ２０峰會會面，一度令人以為貿易戰現轉機。不過，最新

消息指，倘雙方會晤無法取得進展，白宮將很快升級對華徵稅範圍至餘下全部輸美商品，意味著

或增２５７０億美元。

消息是真是假尚難定論，但面對選情爭奪激烈，侵侵必樂於向外界展示對華強硬一面，甚至

不惜打殘美股。Ｃｈａｎｎｅｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ的董事總經理

Ｄｏｕｇ Ｒｏｂｅｒｔｓ就稱，美股的大幅下挫肯定與中期選舉和美聯儲有關，而關鍵就是選

舉。

市場正密切注視聯儲１２月加息會否生變，而隨著縮表推升聯邦基金實際利率（ＥＦＦＲ）

逼近２－２﹒２５％區間的上限，與超額準備金利率（ＩＯＥＲ）的利差持續縮窄，已有聲音指

聯儲正「失去對利率的控制」。Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ的高級經濟學家就指，如

果聯儲最終認為流動性過剩的程度少過預期，這可能導致縮表提前結束。



＊縮表加息令美金融條件加速收緊＊



目前，聯儲的資產負債表已從高峰時的４﹒５萬億美元回落至４﹒２萬億美元左右。隨著

ＥＦＦＲ（相當於美國銀行間的貸款利率）最新報２﹒２％，看齊ＩＯＥＲ（聯儲向銀行存入的

超額準備金支付的利率）的２﹒２％水平，意味著縮表或已引致銀行超額準備金稀缺，而為滿足

監管要求或日常需求的成本愈來愈昂貴。

儘管聯儲於９月的議息聲明曾指，市場目前就縮表計劃反應「溫和（ｍｕｔｅｄ）」，但「

縮表＋加息＋強美元」帶來的金融條件加速收緊，對美國經濟的拖累正日益顯現，美國９月成屋

銷售錄逾兩年最大跌幅即可見一斑。

從此角度看，美股高處不勝寒，聯儲又掣肘處處，侵侵與中國互加關稅的「勇敢者遊戲」，

誰國的泡沫或經濟能撐到最後，應就是最大的贏家。（經濟通通訊社 俞瑾）

