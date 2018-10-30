【貿易開戰】外交部回應美擬對華擴大徵稅：任何脅逼對中方均無效

《經濟通通訊社３０日專訊》對於有報道指美國總統特朗普和中國國家主席習近平將於下個

月舉行會談，如會談沒有取得進展，美方可能於１２月初宣布對所有剩餘中國輸美產品加徵關稅

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中國外交部發言人陸慷表示，中美雙方確實就兩國元首在二十國集團布宜諾斯艾利斯峰會期

間會晤相關事宜保持著溝通。如果美方有誠意通過談判解決中美經貿問題，就應當本著嚴肅、平

等、誠信的精神與中方好好談，而不是動輒發出這樣或那樣的聲音，任何脅逼對中方都是無效的

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