【貿易開戰】外交部回應限制晉華出口：冀美方多做有利中美互信事

《經濟通通訊社３０日專訊》據報特朗普政府對中國半導體公司福建晉華採取限制措施，禁

止其從美國購買任何產品。中國外交部發言人陸慷回應稱，中國政府一向要求本國企業按照市場

原則，在遵守當地法律法規的基礎上開展對外投資合作，也一向要求外國政府給予中國企業公平

、合理待遇，為中國企業赴有關國家或地區開展投資合作提供良好環境。希望美方多做有利於中

美互信與合作的事，而不是相反。主管部門商務部將就這個問題表明看法。（ｂｉ）

