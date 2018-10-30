《匯市縱橫－蕭啟洪》萬聖節月股市驚嚇

《匯市縱橫》明天（３１日）是「萬聖節」，想必有不少讀者會「悉心打扮」，觀賞恐怖片

或玩鬼屋等去感受節日氣氛。筆者並不好化驚嚇妝，亦不願付錢給別人嚇自己。不過１０月份環

球股市的表現，相信已足夠讓一眾投資者驚嚇了。



恆指自從９月底收市至今跌逾３０００點，期間反彈力度欠奉。中央於上周一（２２日）接

連推出多項救市措施，包括建構總規模達１０００億元人民幣的資產管理計劃、為中小企增加再

貸款及再貼現額度１５００億元人民幣、允許商業銀行旗下理財子公司的公募理財產品直接投資

股票等。消息出台後雖為港股帶來短暫提振作用，但投資者入市信心顯然不足，加上受外圍影響

，港股再一次成為提款機，恆指最終跌穿２５０００點心理關口。



港股與美股走勢自２月起分道揚鑣，恆指已從年初３３０００點高位回落，但美股由２月至

９月仍處慢牛階段，美股亦成為全球最擠擁的交易市場。美股表現成為特朗普掛在口邊的「政績

」，他說過自他當選後，美股增加了１０萬億美元的財富，此亦成為他繼續貿易戰的最大皇牌。

惟特朗普的如意算盤未必能打得響，標普５００指數本月急跌近８％，跌穿２００天線。雖然美

國企業第三季度的盈利仍然強勁，但貿易戰的負面影響，如推高原材料成本，及動搖企業投資信

心，有可能削弱第四季盈利。特朗普最近更將跌市歸因於聯儲局加息過快，但聯儲局主席鮑威爾

是他親自挑選啊！可見特朗普不願承擔貿易戰對經濟的影響，寧願找尋其他代罪羔羊。



預計在１１月６日中期選舉前，市況會繼續波動，選舉結果更可能會影響美國之後的對華策

略。在避險資金追捧下，黃金本月突破１００天線，料短線續有支持。



＊本周策略＊



黃金：本周建議候低於１２１０買入黃金兌美元，目標１２４０，止蝕１１９５。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

