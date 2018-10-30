《ＥＴＦ導航－陸頴詩》全球金融危機十周年的投資啟示

《ＥＴＦ導航》十年前爆發的全球金融海嘯不單重創美國房地產及金融業，更拖累美國及其

他地區的經濟表現，導致全球經濟陷入衰退。金融海嘯造成的損害，至今仍然影響著全球經濟以

至投資者的行為。

領航投資策略及研究部的分析顯示，現時的狀況比十年前大有改善。全球經濟持續增長，美

國經濟擴張期正邁入第九個年頭，為歷來第二長，而大部分發達經濟體亦處於或接近充分就業。

儘管央行推行前所未有的貨幣刺激措施，但通脹依然溫和。

不過，金融危機或加速了全球經濟的深層次變化，使某些指標包括工資、全球增長、國際貿

易及利率等，仍然未能回復至金融危機前的正常水平。



＊部分指標未回復至金融危機前的水平＊



全球增長放緩，國際貿易亦有所縮減。因此，中國等新興市場將經濟從以出口為主導的製造

業，加快轉至以內需主導的服務業。其他新興市場尤其是商品出口國，亦竭力調整經濟增長來源

，因此已不再是推動全球經濟增長的引擎。中國經濟增長已從金融危機前２０年的年均增長率約

１０％放緩至約６﹒５％。期內新興市場整體增長率則從約７％下降至約４％。

在金融危機爆發前，許多投資者認為美國的ＡＡＡ評級證券、證券化按揭貸款及相關衍生工

具，以及歐洲周邊國家政府的歐元債券等資產，都是美國國債的有效替代品。在美國住房及歐洲

債務危機之後，投資者意識到事實並非如此。供求日益失衡，導致全球優質無風險資產更趨短缺

，所餘無幾的安全資產（主要為美國國債、英國金邊債券及德國國債）的價格被推升至極高水平

。

由於債券價格與孳息率呈相反方向，債券孳息率及利率跌至歷史低位。全球避險資產短缺的

情況有可能會持續，而長期利率或會在一段時間內維持於現有水平。

此外，由於全球經濟增長放緩，在這次復甦中市場對勞動力的需求並不強烈。自全球金融危

機以來，美國勞動人口參與率已下降近４％，即超過９００萬工人，而由於屆臨退休年齡的嬰兒

潮一代已經被更年輕、薪酬更廉宜的工人所取代，經通脹調整後，在正常情況下經濟衰退後出現

的工資增長並未有實現。



＊經濟與金融市場表現不一＊



雖然大多數經濟指標未如理想，但股市表現仍然相對強勁。美國股市自２００９年３月以來

的十年期間年均回報率為１１％，略優於金融危機前２０年的９％。於低利率環境下，債券的表

現亦頗佳，美國債券於該十年期內年均回報率為３﹒５％。鑑於市場對安全資產的需求殷切，經

濟擴張期延長及大部分發達國家前所未有地推行量化寬鬆政策，均未有推升利率至極高水平。

投資者若持有股票及債券參半的多元化投資組合而未因市場跌幅而動搖，由２００７年金融

危機前市場高位至今年６月的年均回報率為７％。因此，維持分散投資及保持長線投資紀律，在

目前波動市況下更為重要。



＊未來股債回報料偏低＊



我們認為，債券回報率有望維持於適度水平，而由於估值水平已高，美國股市亦面臨一些阻

力，這將導致未來十年的預期回報偏低。回顧過去十年經濟表現與市場回報的差異，在未來十年

我們可能會進入投資組合回報較低的時期，一個全球均衡投資組合在計及通脹後的回報率可能會

介乎３％至５％，相比過往回報率則約為７％。

金融危機後十年，全球經濟的狀況已迥然不同。領航依然深信，不論市場順境或逆境，能夠

堅守信念維持長線投資尤其重要。我們鼓勵投資者建立覆蓋全球各地、涵蓋股票及債券的多元化

投資組合，並不時重新平衡投資組合，以實現投資成功的最佳機會。

《領航投資香港亞洲零售及中介業務董事總經理 陸頴詩》

