《股壇解碼－戴名》特朗普腹背受敵。海升果汁（３５９）不能沾手

《股壇解碼》上周市場兩大熱點，一是卡舒吉事件愈鬧愈大，各國對沙特阿拉伯口誅筆伐，

特朗普左右做人難，一方面要維持美國的國際警察正義形象，同時又要保住沙特阿拉伯的軍火訂

單；二是美國發生連串的暴力（槍擊和炸彈郵包）事件，群眾直指槍管不力，槍管問題一直解決

不了被批評為共和黨官商勾結的表現，這兩件事處理不好隨時影響共和黨的中期選舉表現，但投

資者要留意的是在總統競選前，特朗普的負面新聞此起彼落，結果還是無驚無險的順利當選，這

次中期選舉在即，同樣是負面新聞百出，是巧合還是意外，待中期選舉後就可知一二。上周標普

期權倉位出現明顯變化，估計標指很有可能下試２３００點，投資者宜先作減持，美股可留意雷

神（ＲＴＮ）。



＊各取所需＊



日本和印度再度走近，兩國加強軍事合作，印度對武器的強大需求剛好能支撐日本的國防企

業，日本方面也樂於透過輸出武器來帶動國內經濟，雖然不一定是受美國在背後推動，但日本和

印度更緊密的軍事合作將對中國造成威脅，可以預期日後在南海的磨擦會越演越烈，短期內不利

亞太區局勢穩定。



＊黔驢技窮＊



Ａ股持續偏軟，大市對降準的反應並不及預期。在多方政策放寬下仍然難挽頹勢，人民幣亦

面臨破７的考驗，人民幣一旦破７即意味著跌穿近１０年低位，加上現時經濟下行，股市的壓力

亦會倍數的增大，資金外流的壓力將會迅速被放大，為了不讓資金不流走，穩住股市和樓市將是

目前首要任務，樓市已經出台政策收緊流動性來鎖住資金，但股市不可以實施類似的政策，加上

Ａ股已經入ＭＳＣＩ，政策上的干預更加受到制衡，所以唯一能做的就是增加流動性，雖然是人

為的托市，但總比甚麼也不做來得好。托市當然要資金，除了經常說的國家隊和社保基金外，更

放寬了資管和金融機構資金進入股市的限制，可惜股市還是扶不起來，最後只好放寬保險資金入

市規定，在經濟下行的時候動用保險資金入市將面對很大的風險，這舉動將對內險股構成利空，

較受影響的有中國平安（０２３１８），中國人壽（０２６２８）和中國太平（００９６６）。



＊請君入甕＊



上周恆指反彈乏力，但期權好倉出現貼價建倉跡象，相信即月期指會被壓低結算，在結算後

恆指將上試２６２００點才下探低位，投資者勿因大市反彈而盲目造多。之前傳聞會爆升的佰悅

集團（０８５４５）人算不如天算，莊家資金出問題以致偷雞不成蝕把米，散戶日後不要輕易相

信所謂的內幕消息。本間高爾夫（０６８５８）上周尾盤有異動，投資者可以留意走勢。



＊股票簡評＊



海升果汁（００３５９）主要從事生產和銷售濃縮果蔬汁和相關產品，種植和銷售蘋果與其

他水果，同時亦從事飼料的生產和銷售。公司９０％以上產品出口外銷至多個國家和地區，其中

主要包括美國和加拿大地區。海升果汁無論名氣和規模都不及匯源果汁（０１８８６），但年產

４０萬噸濃縮蘋果汁的產能已經足夠讓集團成為該領域的全球第一，而每年濃縮蘋果汁的出口量

穩佔全球貿易量的１９％。正因為海升果汁擁有完善的產業鏈和高效的生產線，國內飲料品牌天

地一號也被吸引成為集團的其中一名大股東，同時亦成為天地一號的主要供應商之一。



集團業績報告中提到集團的持續經營能力主要依賴銀行信貸的可使用性和國內持續的補貼支

持，這樣就突顯了集團的經營問題，再參考負債情況，單今年上半年集團的負債已超過１０億。

早在２０１３年就有關於海升果汁和安德利收購腐爛水果作為果汁原材料的報道，近日集團的青

島工廠被媒體曝光採用爛蘋果作原料，而在媒體偷拍所見，工廠負責人面對記者和監管機構的答

問完全不一樣，讓人有走法律罅逃避責任嫌疑。在商譽受損的同時，集團的銷售成本在上半年同

比增加一倍以上，銷售成本的增加導致盈利被大幅侵蝕，中期業績亦看到海升果汁在營收和毛利

雙升的情況下錄得盈轉虧的尷尬情況，預期全年業績可能出現大幅倒退。由於集團現時股價低殘

，整體市值不到３億，作為主板股份除了炒股價外，相信極低的市值也會惹散戶憧憬被借殼，但

監管機構對借殼上市的要求越來越嚴，海升果汁會否因為採用不合規原材料而受罰和管治能力也

是投資者要注意的因素，在種種的不明朗因素困擾下，投資者宜盡早離場。《資深市場人士 戴

名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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