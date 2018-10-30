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即市新聞

30/10/2018 16:41

中石油（００８５７）第三季盈利大升至２１０億元人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）公布９月底止第
三季業績，第三季盈利為２１０﹒３６億元（人民幣．下同），升３４８﹒５％，每股基本收益
０﹒１１５元。
　　另外，首三季集團實現營業額１７０９９﹒３３億元，比上年同期增長１７﹒３％，歸屬於
母公司股東的淨利潤４８１﹒２４億元，比上年同期增加人民幣３０７﹒５８億元，升１７７％
；財務狀況保持穩健，有息債務、資本負債率均有下降；現金流狀況良好，自由現金流持續為正

　　首三季度，集團生產原油６６３﹒３百萬桶，比上年同期增長０﹒５％；生產可銷售天然氣
２６６１﹒６十億立方英尺，比上年同期增長４﹒８％；實現油氣當量產量１１０７百萬桶，比
上年同期增長２﹒２％，其中國內油氣當量產量９５７﹒５百萬桶，比上年同期增長１﹒４％；
海外油氣當量產量１４９﹒５百萬桶，比上年同期增長７﹒８％。

＊首三季實現油氣當量產量比上年同期增長２﹒２％＊

　　首三季度，勘探與生產板塊積極堅持低成本戰略，大力推進開源節流降本增效，油氣單位操
作成本１１﹒４７美元╱桶，剔除匯率影響後，比上年同期降低３％；得益於原油價格同比上升
及加強成本費用管控等因素綜合影響，實現經營利潤５７８﹒８４億元，比上年同期
１０９﹒８３億元，增加４６９﹒０１億元，繼續保持集團盈利主體地位。
　　首三季集團原油平均實現價格為６７﹒９３美元╱桶（其中國內實現價格為６６﹒６９美元
╱桶），比上年同期增長３９﹒３％；集團天然氣平均實現價格為５﹒７２美元╱千立方英尺
（其中國內實現價格為５﹒９０美元╱千立方英尺），比上年同期增長１３％。（ｃｙ）

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