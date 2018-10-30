《經濟通通訊社３０日專訊》地政總署今日公布，一幅位於新界大嶼山長沙嶼南道的丈量約
份第３３２約地段第７６６號的用地，以１﹒６億元批予盛裕興業有限公司，批租期為５０年。
招標章程顯示，項目覆蓋率最大為２５％，建築物層數不可多於兩層，須於２０２３年６月
底前完工。市場對該幅地皮的估值由２﹒６億至３﹒８億元，每方呎樓面地價約１﹒１萬至
１﹒６萬元，成交價遠低過市場下限。（ｃｙ）
30/10/2018 17:15
【本港樓市】大嶼山住宅地以１﹒６億元批予盛裕興業，遠低過下限
《經濟通通訊社３０日專訊》地政總署今日公布，一幅位於新界大嶼山長沙嶼南道的丈量約
份第３３２約地段第７６６號的用地，以１﹒６億元批予盛裕興業有限公司，批租期為５０年。
招標章程顯示，項目覆蓋率最大為２５％，建築物層數不可多於兩層，須於２０２３年６月
底前完工。市場對該幅地皮的估值由２﹒６億至３﹒８億元，每方呎樓面地價約１﹒１萬至
１﹒６萬元，成交價遠低過市場下限。（ｃｙ）
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