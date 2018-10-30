《國企紅籌》鞍鋼（３４７）首九月賺６８﹒５５億人幣增近８１％

《經濟通通訊社３０日專訊》鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）宣布，截至今年９

月底止九個月淨利潤６８﹒５５億元（人民幣．下同），增加近８１％，每股基本收益９４﹒７

分，營業收入７７８﹒１３億元，升逾１８％。

若單計第三季淨利潤２４﹒１５億元，按年增加近４１％，每股基本收益３３﹒４分，營業

收入２６９﹒５１億元，升近１６％。（ｈｍ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

