《經濟通通訊社３０日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）宣布，截至今年９
月底止淨利潤９８﹒６０億元（人民幣．下同），增加逾１０％，每股基本收益０﹒９７元，營
業收入５２８﹒２２億元，升近３％。
若單計第三季淨利潤２９﹒４７億元，按年升逾６％，每股基本收益０﹒２９元，營業收入
１６３﹒０８億元，則跌逾３％。（ｈｍ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
30/10/2018 08:09
《國企紅籌》廣汽（０２２３８）首九月賺９８﹒６億人幣增逾一成
《經濟通通訊社３０日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）宣布，截至今年９
月底止淨利潤９８﹒６０億元（人民幣．下同），增加逾１０％，每股基本收益０﹒９７元，營
業收入５２８﹒２２億元，升近３％。
若單計第三季淨利潤２９﹒４７億元，按年升逾６％，每股基本收益０﹒２９元，營業收入
１６３﹒０８億元，則跌逾３％。（ｈｍ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
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