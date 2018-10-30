《國企紅籌》廣汽（０２２３８）首九月賺９８﹒６億人幣增逾一成

《經濟通通訊社３０日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）宣布，截至今年９

月底止淨利潤９８﹒６０億元（人民幣．下同），增加逾１０％，每股基本收益０﹒９７元，營

業收入５２８﹒２２億元，升近３％。

若單計第三季淨利潤２９﹒４７億元，按年升逾６％，每股基本收益０﹒２９元，營業收入

１６３﹒０８億元，則跌逾３％。（ｈｍ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

