《日入而息》人幣曾穿６﹒９７，港股創近１８個月低，港樓不明朗

《今天重點》﹡人幣兌一美元即期收跌５３點子，報６﹒９６１３，曾穿６﹒９７

《今天重點》﹡人幣兌一美元即期收跌５３點子，報６﹒９６１３，曾穿６﹒９７

﹡大嶼山住宅地以１﹒６億元批予盛裕興業，遠低過下限；測量師表示大嶼山

地價低反映發展商對樓市前景不樂觀



《即日市況》﹡騰訊急挫，港股跌２２６點報２４５８５，再創近１８個月低



《深滬股市》﹡中證監發聲明維穩，滬綜指先跌後收升１％金融股撐市



《美元匯價》﹡經濟數據支持聯儲加息取向，美元強勢可持續；歐元最新報１﹒１３５６╱

５９，日圓最新報１１２﹒８１╱８４



《公司業績》﹡中石油（００８５７）第三季盈利大升至２１０億元人民幣

﹡澳博控股（００８８０）第三季多賺６５％至７億，博彩收益升９﹒５％

﹡龍源電力（００９１６）首九個月純利按年升近４３％

﹡浙商銀行（０２０１６）首九月淨利潤按年升近０﹒８％

﹡重慶銀行（０１９６３）第三季賺１０﹒６億元人民幣，按年升１﹒１％

﹡財險（０２３２８）首三季純利跌２６％至１３２億元人民幣

﹡中船防務（００３１７）首三季虧損擴大至５﹒８億元人民幣

﹡農行（０１２８８）首九個月淨利潤１７１８億元增７﹒２８％，第三季升

８﹒６％

﹡國泰君安（０２６１１）首九個月純利跌近２２％，第三季跌３４％

﹡永輝超市首三季盈利大跌２７％，惟營收增２２％

﹡東方證券（０３９５８）首三季淨利潤跌６５﹒６％至９億元人民幣

﹡上海電氣（０２７２７）第三季多賺２８％，首三季則多賺１６％

﹡郵儲行（０１６５８）首三季淨利潤升１５﹒４％，淨息差升３０點子

﹡華菱鋼鐵首三季盈利漲逾１﹒１倍，營收增加２２％

﹡中聯重科（０１１５７）第三季純利按年大升１９１％至４﹒４億元人民幣

﹡中車時代電氣（０３８９８）首三季淨利潤跌２﹒５％

﹡人保（０１３３９）首九月淨利潤跌３１﹒５％至１２１億元人民幣

﹡青島港（０６１９８）首三季淨利潤升１７％至逾２８億元人民幣

﹡華夏銀行首三季淨利增２％，營收上升１％

﹡中鐵建（０１１８６）首九個月純利按年升２０﹒１％

﹡四川成渝（００１０７）第三季淨利潤跌２１﹒８％

﹡中海油服（０２８８３）首九月虧損擴大，第三季純利跌近５４％

﹡南航（０１０５５）首九個月純利按年跌近４２％至４１﹒７５億元人民幣

﹡中國中車（０１７６６）第三季純利潤升９％至３４億元

﹡中交建（０１８００）首九月及第三季純利分別升近１０％及１２％

﹡重鋼（０１０５３）九個月虧轉盈１４﹒８億元人民幣，上季多賺逾５倍

﹡新疆新鑫礦業（０３８３３）首九個月虧轉盈，利潤４８７﹒７萬元人民幣

﹡亞美能源（０２６８６）首三季淨利潤２﹒９４億元人民幣





《公司資訊》﹡Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）第三季嬰幼兒營養品收益升１７﹒８％

﹡中油港燃（０８１３２）擬２０合１，每手買賣單位改為５０００股

﹡太盟地產提高春泉產業信託（０１４２６）要約價至每單位５﹒３元

﹡信達生物（０１８０１）超購０﹒１１倍，一手中籤率１００％

﹡李澤鉅稱市況波動為基建業務帶來併購機會，未見樓市泡沫並續買地

﹡亞美能源（０２６８６）第三季平均日總產氣量按年升２４﹒４％

﹡恆和（００５１３）向主席等人收購及出售物業項目

﹡浩澤淨水（０２０１４）配售２﹒１５億元可換股債券，年息６﹒８％

﹡港鐵（０００６６）周末以優惠補償乘客，張建宗籲港鐵聆聽市民意見

﹡華顯光電（００３３４）連續兩日獲母公司增持

﹡匯豐保險為客戶提供基因檢測，料市況波動有利保險銷售

﹡興華港口（０１９９０）及其總裁就卸貨事故被罰６９萬及１７萬元人民幣

﹡耀萊（００９７０）收購內地電影公司，涉１億元發股支付

﹡萬洲國際（００２８８）首三季按生物公允價值調整後利潤跌１２﹒８％

﹡瑞威資本（０１８３５）明日起招股，入場費約２８２８﹒５元

﹡康利國際（０６８９０）明日起招股，入場費約２６２６﹒２元；房地產放

緩不代表行業衰退

﹡遠大醫藥（００５１２）逾９０個藥物產品被列入中國國家基本藥物目錄



《國企紅籌》﹡首創置業（０２８６８）２億元人民幣收購廣州住宅項目２０％股權

﹡中石油（００８５７）預計今年度歸屬於母公司股東淨利潤同比將大幅增長



《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）煤礦復產時間需政府部門批示

﹡永達汽車（０３６６９）獲主席及另外兩名執董增持共２２５萬股

﹡長汽（０２３３３）控股股東補充質押９０３４萬股Ａ股

﹡佳兆業（０１６３８）主席再購入２４６萬股公司股份



《中國要聞》﹡二三四五表示已就會計問題進行整改，對公司業績無影響

﹡三七互娛表示已就整改會計問題，對公司業績無影響

﹡小米回應被財政部點名：問題早已整改並獲當局認可

﹡工信部否認限制稀土產量報道，不存在稀土計劃量降低；工信部整頓稀土行

業，對偷稅漏稅企業將依法追究

﹡北京放寬合規電動車登記時間，明年５月起需掛牌

﹡財政部披露會計檢查情況，小米、蘇寧等違規

﹡商務部表示明年起暫停磷礦石、白銀出口配額管理

﹡廣州力爭２０２０年充電設施充電能力達到９０萬千瓦

﹡藝人李亞鵬疑拖欠合作人４０００萬，遭法院列為被執行人

﹡４家財險雲南分公司涉資料造假，遭罰１３５萬元

﹡北上互認基金擴容至１６隻

﹡中證下月發布６條新指數，追蹤保險ＡＩ環保等範疇

﹡中國石化首三季供應天然氣同比增１８﹒１％

﹡工行與中債增信等組聯合體，助力民企流動性風險化解

﹡中證監急發聲明：減少交易阻力，鼓勵回購及價值投資；中證監就修訂《期

貨公司分類監管規定》徵意見

﹡南方中證５００ＥＴＦ今年以來吸金逾２１０億

﹡挪威主權財富基金表示將逐步增加對中國的投資

﹡銀保監表示金穩委將加大力度採取措施促進資本市場發展；將不斷提高對民

企、小微企業授信比重；首三季處置不良貸款１﹒２萬億元；銀行業直接持

有債券餘額４４萬億，增１６％

﹡田國立稱建行９月末小微企業貸款餘額１﹒４９萬億元；首三季普惠金融新

增貸款佔比提高至１４％

﹡能源局表示前三季全社會用電量同比增９％創６年高；料提前完成「十三五

」淘汰落後煤電機組目標；首三季天然氣表觀消費量同比增１７％；首三季

全國風電發電量按年增２６％

﹡中行與菲律賓１３家銀行就比索－人民幣交易達成一致

﹡官媒表示人行將出手調控救人幣，匯率保７屬大概率事件

﹡報道指法拉第未來全球研發高級副總裁在降薪後離職

﹡人行公開市場操作連停３日，今淨回籠１２００億元

﹡科技部表示２０３５年中國要躋身創新型國家前列

﹡國研中心王一鳴稱要推進科技成果初始權益的分配改革

﹡寧高寧稱中國企業要靠創新與世界公司競爭

﹡創業板９周年，官媒發文稱顯現創新創業聚集示範效應

﹡上海市１１月起加強公共數據管理

﹡易會滿稱工行與近５０家大中型民企達成債轉股意向；大型銀行對民企沒有

出現抽貸、限貸等措施

﹡盛松成稱人行應在必要時候用外儲來穩定匯率

﹡李克強１１月６日與世行行長等舉行第三次圓桌對話會

﹡人民幣與菲律賓比索下月可實現直接兌換

﹡廣東中山擬設上市公司救助基金，化解企業流動性風險



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報９５２６﹒１１點



《其他消息》﹡高等法院今起一併審理５宗司法覆核申請

﹡張建宗稱高度關注周末的交通問題，會與各界保持聯繫

﹡劉怡翔稱預設投資策略之核心累積基金回報率達７％；金管局壓力測試顯示

港銀有力應對

﹡毛孟靜指陳健波批反對填海言論欠中立，要求內會討論

﹡張建宗不評論民族黨事件，強調行會做事一向有板有眼

﹡郭家麒已去信對財委會主席陳健波提出不信任動議

﹡港大民研指林鄭民望回升，惟市民評施政報告趨向負面

﹡譚耀宗相信領導人將會接見港府訪問團

﹡潘焯鴻指紅磡站不只存在剪鋼筋和不按圖則施工問題

﹡金管局掌握逾１０宗轉數快未經授權個案，擬本周恢復增值功能；香港金管

局與澳門金管局合作於澳門推行銀行專業資歷架構

﹡梁君彥拒絕蔣麗芸明日就國泰洩乘客資料提口頭質詢

﹡證監會程序覆檢委員會覆檢６０宗個案，保薦人盡職審查未如理想

﹡交諮會表示因施政報告免巴士隧道費，新巴城巴申加價１２％不合理

﹡大嶼山住宅地以１﹒６億元批予盛裕興業，遠低過下限

﹡啟德住宅地本周五截標，料每呎樓面地價１﹒８萬元

﹡深股通額度流走用６﹒０５億元；滬股通額度全日用１３﹒２億

﹡恆生管理學院升格為「香港恆生大學」

﹡國泰洩客戶資料事件，張建宗呼籲交資料予私隱專員公署

﹡第三屆聯大投資比賽圓滿舉行，冠軍由香港大學同學奪得

﹡青年創研庫表示政府在推動女性就業工作上得分僅４﹒１１分

﹡何猷龍旗下黑桃資本發行規模高達２﹒５億美元濠江債券

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