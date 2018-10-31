《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８７４．６４ 升 ４３１．７２點╱１．７７％
標普５００ ２６８２．６３ 升 ４１．３８點╱１．５７％
納斯達克 ７１６１．６５ 升 １１１．３６點╱１．５８％
倫敦富時１００ ７０３５．８５ 升 ９．５３點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １１２８７．３９ 跌 ４８．０９點╱０．４２％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９７８．５３ 跌 １０．８２點╱０．２２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０６，歐元兌美元１．１３４３
31/10/2018 07:46
《日出而作》道指反彈４３１點，美元１６個月高，ｆｂ盈利勝預期
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８７４．６４ 升 ４３１．７２點╱１．７７％
標普５００ ２６８２．６３ 升 ４１．３８點╱１．５７％
納斯達克 ７１６１．６５ 升 １１１．３６點╱１．５８％
倫敦富時１００ ７０３５．８５ 升 ９．５３點╱０．１４％
法蘭克福ＤＡＸ １１２８７．３９ 跌 ４８．０９點╱０．４２％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９７８．５３ 跌 １０．８２點╱０．２２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０６，歐元兌美元１．１３４３
|國際動態31/10/2018
特朗普擬禁「雙非」 在美出生不再自動享公民權
|生財有道30/10/2018
第三屆聯大投資比賽圓滿舉行 冠軍由香港大學同學奪得
|FOCUS30/10/2018
【FOCUS】無視打臉侵侵續對華強硬 聯儲QT會否生變惹關注
|中國故事30/10/2018
【互聯互通】北上互認基金擴容至16隻
|國際動態30/10/2018
印尼獅航客機墜海 189人恐罹難
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰