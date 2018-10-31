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31/10/2018 07:46

《日出而作》道指反彈４３１點，美元１６個月高，ｆｂ盈利勝預期

　　　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４８７４．６４　升　４３１．７２點╱１．７７％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６８２．６３　升　　４１．３８點╱１．５７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７１６１．６５　升　１１１．３６點╱１．５８％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０３５．８５　升　　　９．５３點╱０．１４％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１２８７．３９　跌　　４８．０９點╱０．４２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４９７８．５３　跌　　１０．８２點╱０．２２％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．０６，歐元兌美元１．１３４３

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