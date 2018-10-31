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即市新聞

31/10/2018 11:23

【樓市轉勢】野村：現時至明年首季樓價跌１３％，銀行對樓按謹慎

　　《經濟通通訊社３１日專訊》野村證券發表報告指，維持對本港樓下已進入下行周期的看法
，相信樓價主要仍受銀行樓按貸款影響，而其他因素仍未有大改變。野村相信，現時至１２月底
樓價會有另外５％的調整，調整並會持續至明年第一季，累計跌幅料為１３％。
　　野村預期，基於中國流動性趨緊、美國加息及季節性因素，銀行由目前至１２月底都會對樓
按貸款維持謹慎。該行又認為，中原估價指數ＣＶＩ是反映銀行的樓按貸款趨勢的領先指標，預
期ＣＶＩ會維持向下至２０１５年第四季的水平，其後於今年１２月後逐步反彈。
　　該行指，樓價跌幅較預期快及加息仍為令地產股下跌的風險，首選股包括新鴻基地產（００
０１６）及新世界發展（０００１７），惟將長實（０１１１３）於首選股行列中剔除，全部予
「買入」評級。另外，該行維持信和置業（０００８３）「買入」評級，而恆基地產（０００１
２）及嘉里建設（００６８３）亦維持於「中性」評級。（ｋｙ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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