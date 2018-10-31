《套期保值－蕭猷華》風眼已過，港股漸露曙光

《套期保值》筆者今年８月２０日在本欄以「恆指９月底前仍向好，１０月要小心」為題，

果然由９月３０日收市由２７７８８點跌至昨天２４５８５點，下跌３２０３點或１１﹒５％。



＊究竟１１月股市何去何從？＊



首先１１月有幾項重要大事，１１月６日美國中期大選和１１月底的「習特會」。筆者早前

經常提及，美國中期大選是非常重要，因為假若特朗普政府的共和黨喪失眾議院控制權，就會變

成「跛腳鴨」政府，施政將會相當困難，隨後的減稅２﹒０方案，亦將會遇到重重難關，美股必

會遭到拋售。最新民調顯示，民主黨在眾議院的得票率暫時領先，最近美股的下跌亦反映這項預

期。不過，投資者亦不用太過擔心，筆者認為，隨著美國中期選舉結束，無論到時結果如何，不

確定性消散後，股市往往表現良好。

另一方面，中美確認習近平和特朗普１１月底將會在阿根廷Ｇ２０峰會上碰面，雖然美國「

放風」指出一旦貿易談判失敗，美國將會最快在１２月初全面向中國貨品徵收關稅。不過，筆者

認為中美元首見面總比不見面好，特朗普式「放風」亦是慣常他的談判伎倆，與其揣測中美元首

見面會否達成建設性效果，倒不如把握近日股市下跌，尋找低買機會。因為股票市場是反映未來

，投資者最怕就是不明朗因素，當不明朗因素消除後，股市便會重拾升軌。

與此同時，中國其實一直致力改革，減低依賴出口，增加內部消費，貿易戰其實是一個催化

劑，加快中國改革步伐而已。故此，無論「習特會」的貿易談判結果如何，內地必會推出一系列

刺激經濟和減稅措施。所以，筆者認為影響港股的風眼已過，跌勢開始減弱，１１月８日之後，

股市會開始向好，投資者可在２４５００或以下分注趁低吸納恆生指數期貨。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

